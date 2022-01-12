Католическая Церковь Казахстана молится о мире в стране

Глава епархии Пресвятой Троицы в Алматы монсеньор Хосе Луис Мумбиела Сьерра высоко отозвался о словах Папы Франциска, произнесённых на площади Святого Петра после молитвы «Ангел Господень».

В минувшее воскресенье Епископ Рима выразил глубокое беспокойство в связи с ситуацией в Казахстане, молился о погибших в результате столкновений и призвал к скорейшему восстановлению социальной гармонии в стране.

«От всего сердца благодарю Святейшего Отца за слова поддержки, – сказал монсеньор Мумбиела Сьерра в интервью корреспонденту Радио Ватикана. – Слышать голос Папы, говорящего о Казахстане, о нас, в нынешней ситуации – это большая радость». Утешительно, отметил епископ, что «другие говорят о нас, что они вместе с нами, даже если мы не знаем, как наладить коммуникацию с ними. Прекрасно чувство общения святых, мы верим в него и теперь мы живем этим единством».

Прелат отметил, что благодаря Богу и молитвам людей ситуация в Алматы и во всём Казахстане улучшается, хотя и остаётся «очень сложной», тем не менее «есть стремление к диалогу, желание перемен».

Епископ призывает верующих продолжать молиться, ибо «такова наша миссия, миссия католиков, маленького народа верующих в этой стране».

Монсеньор Хосе Луис Мумбиела возносит молитвы, дабы благие намерения народа Казахстана осуществлялись только во благо и никогда не достигались путём насилия.

«Насилие, – подчеркнул прелат, – нигде не приносит пользы. Будем же молиться Господу мира и Пресвятой Богородице о мире: мы желаем этих новых горизонтов мира для всей страны, для замечательных жителей Казахстана. Большое спасибо за ваши молитвы, всё наше упование мы возлагаем на Господа и на Пресвятую Деву Марию, Царицу мира», – сказал предстоятель епархии Пресвятой Троицы в Алматы.



Источник: Vatican News