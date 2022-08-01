Католическая Церковь Индонезии славит монахиню, отдавшую жизнь служению прокаженным

Католическая церковь в Индонезии славит немецкую монахиню, которая первой начала работать среди прокаженных на индонезийском острове Флорес и отдала этому служению всю жизнь – она скончалась 27 июня в возрасте 93 лет, передает «Седмица» со ссылкой на Fides.

Сестра Виргула Мария Шмит, SSpS, монахиня Миссионерской конгрегации Сестер служительниц Святого Духа, скончалась в Штейле (Нидерланды) – городе основания ее монашеского ордена. По словам сестры Йоханы Момас из провинциальной миссии Сестер-служительниц Святого Духа в Индонезии, покойная монахиня основала Реабилитационные центры Святого Дамиана и Святого Рафаэля, а также Центры реабилитации прокаженных в Раке и Бинонгко на острове Флорес.

Сестра Виргула родилась 3 сентября 1929 года в Грюнебахе, Германия. Она отбыла в Индонезию в 1965 году, чтобы служить там миссионеркой, и все эти годы заботилась о больных в районе Манггараи на востоке острова Флорес. Она видела цель своей миссии в том, чтобы помогать нищим, отверженным и недужным под девизом «Я призвана освободить всех скованных цепями недугов, ибо они дети Божьи».

Первым, кого она согрела своей заботой, был несчастный больной проказой, которого родные отвели в заросли и бросили. На него случайно наткнулся нищенствующий священник-францисканец и отвел в поликлинику Святого Рафаэля, где служила немецкая монахиня. «Меня поразило и шокировало его состояние, когда священник привел ко мне этого несчастного, – вспоминала монахиня в 2011 году. – Все его тело было изрыто язвами, а голова заросла длинными спутанными волосами. Я по неопытности растерялась и не знала, как быть. Затем я собралась с силами и решилась ему помочь, приняла в клинику и обеспечила ему самый лучший уход. Мне даже пришлось обратиться за помощью к моим родственникам в Германии, и они очень помогли мне».

«Больных становилось все больше, и в 1966 году Апостольская служба прокаженным была отделена от поликлиники Святого Рафаэля, – рассказывала монахиня изданию Floresa.com. – Я вижу в этом промысел Божий, Его направляющую волю. Потому в этой работе не надо искать мои личные заслуги, я всего лишь послушное орудие в деснице Божьей. Я никогда не была выдающейся и особо интеллектуальной личностью, достойной того, чтобы обо мне писали. Я всецело повинуюсь Божьей воле. Я молюсь каждое утро «Господи, укажи мне волю Твою, укажи, что я повинна сделать сегодня, дай мне средства совершить это». Если Бог чего-то желает, Он направит нас на путь, и не в нашей воле Ему противиться. Я давно не испытываю волнений и страхов, ибо знаю, что Господь меня ведет. Я верю и часто убеждалась на собственном опыте, что Бог никогда не оставляет нас в праведных делах».

Она тоже всегда подчеркивала, что видит в своем труде «подобие Божественного чуда» и за свою жизнь наблюдала бесчисленные чудеса, сотворенные Богом через нее. Первым из этих чудес стало выживание Янса, первого сироты, попавшего в ее приют. Он родился недоношенным, весил всего 600 граммов. Сестра Виргула с монахинями упорно трудились, чтобы сохранить ему жизнь. «Нам даже приходилось фильтровать и стерилизовать дождевую воду, чтобы приготовить растворы для капельниц и уколов, – вспоминала монахиня. – Однако Господь никогда не оставляет нас и всегда вовремя приходит на помощь. Когда бы нам, монахиням, ни требовались лекарства, одежда, еда и какие-то услуги, Бог всегда посылал их нам, причем нередко в виде денег, которые всегда находились как только возникала в них острая нужда, и именно в нужной сумме».

Сестра Виргула заслужила репутацию доброй и деятельной миссионерки, она стала настоящим первопроходцем гуманитарной богоугодной деятельности в Индонезии, организовав службу помощи инвалидам, сиротам, больным проказой и жертвам сексуального насилия. «Сестра Виргула была творческой личностью, очень любила и поддерживала самобытные местные культуры, особенно культуру Манггараи, любила здешний народ, – говорит сестра Момас, прослужившая с ней многие годы в местной провинции ордена. – Она всегда была добра и заботлива со всеми сестрами нашей миссии, и все к ней тянулись. Она была для нас живым воплощением духовного начала миссионерства, всегда была готова поделиться своим миссионерским вдохновением и духовными силами с другими монахинями».

Конгрегация Сестер Служительниц Святого Духа была основана Арнольдом Янссеном в Штейле 8 декабря 1889 года, и с тех пор выросла во международную миссионерскую конгрегацию Католической Церкви. В настоящее время она насчитывает более 3 тысяч сестер-служительниц в 46 странах мира. В Преображенской епархии монахини Ордена много лет несут служение в г. Кемерово.