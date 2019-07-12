Католическая Церковь и РПЦ: 20 лет диалога

С начала 2000-х годов наблюдается улучшение в отношениях между Католической Церковью и Русской Православной Церковью. Оно конкретизировалось в 2016 году, когда произошла историческая встреча в Гаване между Папой Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Жизнь Католической Церкви в России была в центре беседы в Ватикане с президентом Путиным, которого Папа принимал в 4 июля 2019 г.

«Вопросы, имеющие важное значение для жизни Католической Церкви в России» были в центре обсуждений в Ватикане, во время аудиенции Папы Франциска президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Отношения между Католической Церковью и Русской Православной Церковью получили решающее развитие в последние десятилетия, пережив трудности в 90-е годы, когда звучали обвинения в «прозелитизме» в России и в «униатизме» на Украине.

В 2000-е годы, после преобразования Апостольских администраций в четыре епархии, эти отношения постепенно улучшились, что выразилось в работе Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической Церковью и Православной Церковью, а затем конкретизовались в исторической встрече в Гаване 12 февраля 2016 года между Папой Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также подписанием Совместной декларации. С тех пор каждый год 12 февраля это событие отмечается встречей между кардиналом Куртом Кохом, председателем Папского Совета по содействию христианскому единству, и митрополитом Волоколамским Иларионом, возглавляющим Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата. Такие встречи проходили во Фрайбурге, в Вене, в Москве, а в следующем году эта встреча состоится в Риме. Так же, как 29 июня делегацию Константинопольского Патриархата принимают в Ватикане в торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, а 30 ноября делегация Святого Престола отправляется в Стамбул на праздник Святого Апостола Андрея Первозванного, теперь появилась также памятная дата для экуменического празднования с Московским Патриархатом.

После того, как Константинопольский Патриархат предоставил автокефалию Украинской Православной Церкви, Московский Патриархат принял решение не участвовать в диалоге, если за столом переговоров председательствует представитель Константинополя, и отказался от участия в Смешанной комиссии, сопредседателями которой являются кардинал Кох и архиепископ Иов Телмесский, представляющий Константинопольский Патриархат. Но между Католической Церковью и Русской Православной Церковью диалог продолжается. Речь идет не только о двустороннем диалоге: он включает еще 13-14 Церквей, входящих в Смешанную комиссию. Например, продолжаются встречи Рабочей смешанной богословской группы им. Святого Иринея, ознакомительные поездки (молодые католические священники отправляются на неделю в Россию, а аналогичная делегация от Московского Патриархата приезжает в Рим), культурная деятельность, сотрудничество между «Каритас» России и Патриархатом в социальной сфере, взаимодействие российских и католических университетов, встречи с отдельными епископскими конференциями (например, итальянской и немецкой), контакты с различными группами и движениями, такими как Община Бозе, Тэзе, Община Святого Эгидия, «Общение и освобождение». Митрополит Иларион будет одним из докладчиков на 27-м международном экуменическом симпозиуме, посвященном православной духовности, на тему «Призванные к жизни во Христе: в Церкви, в мире, в настоящем». Он будет проходить с 4 по 6 сентября в монастыре Бозе. Доклад главы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, озаглавленный «Жизнь во Христе», запланирован на утро 6 сентября.

Из 144 миллионов жителей России 100 миллионов называют себя православными (к ним следует добавить 20 миллионов за пределами России). Не все из них практикующие; тем не менее за последние 30 лет было построено 30 тысяч храмов.

Источник: Vatican News