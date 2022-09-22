Катакомбы Коммодиллы в Риме впервые откроют для публики (ФОТО)

Катакомбы Коммодиллы (Commodilla) четвертого века от Рождества Христова в римском районе Гарбателла вновь откроются для публики вскоре после того, как Папская комиссия священной археологии Ватикана восстановила их фрески, передает «Седмица» со ссылкой на АrkeoNews.

Катакомбы, названные в честь римской матроны, пожертвовавшей это место, расположены под парком Виллы Джованниполи, на месте, которое когда-то была дорога на Остию – Виа Остиенсис, вдоль Виа делле Сетте Кьезе.

Подземный комплекс, некогда бывший карьером пуццолана, занимает три уровня. На этом месте находится склеп с гробницами мучеников Феликса и Адаута, двух братьев-священников, которые, как считается, были убиты во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане около 303 года.

В подземной церкви есть фрески с изображением Иисуса Христа, передающего ключи святому Петру, в окружении святых Адаута и Мерита, а также изображения святых Павла, Феликса и Стефана.

Есть также любопытная граффито-надпись, датируемая первой половиной IX века – Non dicere ille secrita a bboce – гибрид латинского и народного итальянского, что переводится как «не говори секретов вслух». Также можно увидеть другие паломнические граффити разных периодов.

Местоположение катакомбы было обнаружено в восемнадцатом веке, а современные исследования начались примерно в 1900 году.

Погребение заменило кремацию в качестве основного метода захоронения для римлян всех религиозных убеждений, начиная со второго века нашей эры. Сохранился давний обычай захоронения человеческих останков за пределами священного периметра Рима, померия. Римская традиция отводила места для гробниц и кладбищ под открытым небом вдоль дорог, исходивших из города, и создание катакомб было результатом этого обычая.

Катакомбы Коммодиллы — одна из примерно 60 катакомб в окрестностях Рима. Некоторые из них христианские, а другие — иудейские или языческие, и содержат останки людей разных вероисповеданий даже в одной семейной гробнице.

Катакомбы Коммодиллы необычны тем, что в них есть глубокие квадратные ямы с примерно 20 нишами, расположенными в стенах друг над другом. Это то, что отличает их от других римских катакомб и, вероятно, является результатом их высокого спроса и ограниченной доступности.

Точная дата открытия катакомб для публики не была указана в заявлении Комиссии, а также не было ясно, будет ли это место регулярно доступно для публики или только время от времени.

Пять катакомб в настоящее время открыты ежедневно. Другие иногда открыты для публики, в то время как для остальных, включая Commodilla, требуется специальное разрешение, которое теоретически возможно, но трудно получить.