«Каритас в России» проводит Неделю Милосердия перед Всемирным днём бедных

С 9 по 15 ноября благотворительная католическая организация «Каритас в России» проводит Неделю Милосердия, приуроченную ко Всемирному Дню бедных, который в этом году отмечается 15 ноября. В рамках Недели Милосердия проходит множество акций и мероприятий в разных городах России, в том числе, на территории Архиепархии Божией Матери в Москве.

«Главная миссия Каритас – распространение христианского милосердия и социальной справедливости в мире», – говорится в Манифесте «Каритас» ко Дню бедных 2020. – «Осознавая, что справедливое общество не может быть делом Церкви, это дело политики, мы заинтересованы в том, чтобы трудиться ради справедливости, ради просвещения ума и воли человека».

«Наша цель — окончание бездомности в Москве и России», – говорится далее. – «Для этого работает Социально-информационный центр и пилотная программа заселения в жилье и поддержки в стабилизации. Мы хотим заселить всех бездомных людей в квартиры и помочь им перейти на самообеспечение. Пока что мы можем заселить только 30 человек в год, но с вашей помощью мы заселим каждого бездомного».

Сотрудники благотворительной организации подчеркивают, что «из-за пандемии на улицах оказалось еще больше людей, которые потеряли работу и не смогли снимать жилье», и «чтобы выйти из кризиса, им часто не хватает очень простых вещей: быть чистым, выспавшимся, иметь проездной, мобильный телефон и сим карту».

Поэтому жителям Москвы предлагается поучаствовать в двух актуальных акциях: пожертвовать средства на гуманитарные наборы с предметами первой необходимости или сдать в «Каритас» свой старый, но работающий мобильный телефон вместе с зарядкой, который, возможно, поможет человеку, оказавшемуся в трудных обстоятельствах, найти работу. Все необходимые данные и контакты вы найдете по ссылкам.

В Санкт-Петербурге в рамках Недели Милосердия пройдут мастер-класс по керамике от Благотворительного фонда «Доброделы Петербурга» и концерт «Путешествие в русскую деревню» от МАОО Маск, для детей, посещающих детский центр «Каритас» «Островок».

Также в рамках Недели Милосердия все желающие могут присоединиться к онлайн-конференции по теме энциклики «Deus Caritas est. Бог есть любовь» Папы Бенедикта XVI. Она пройдёт на платформе Zoom в среду, 11 ноября, с 9.30 до 11.00. Ведущий – свящ. Кирилл Горбунов.

Больше информации о деятельности «Каритас в России» и о благотворительных акциях, которые пройдут в других католических епархиях Российской Федерации на этой неделе, вы найдете на специальном сайте, посвященном Всемирному дню бедных.



Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве