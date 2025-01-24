Каритас Преображенской епархии с партнерами обсудили методы эффективной помощи уязвимым пожилым людям (+ ФОТО)

Патронажная служба «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» совместно с партнерами из организаций «Старость в радость – Новосибирск» и «Европейский центр долгосрочной опеки ООО «Белла Сибирь» провела круглый стол на тему «Межведомственное взаимодействие: объединение усилий местного сообщества для помощи нуждающимся пожилым людям».

Мероприятие состоялось 22 января 2025 г. в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры.

Вот как сами организаторы описали это событие на официальной ВК-страничке «Каритас в Сибири | Помощь людям»:

«Мы делаем все, чтобы помочь как можно большему количеству нуждающихся людей. Но, к сожалению, из-за ограниченных финансовых, человеческих и временных ресурсов помочь всем мы не в силах. Для того, чтобы люди не оставались с бедой один на один, мы объединяемся с неравнодушными коллегами из разных сфер и помогаем сообща🤝.

С нашими друзьями <…> мы провели круглый стол на тему «Межведомственное взаимодействие: объединение усилий местного сообщества для помощи нуждающимся пожилым людям». Нашей главной целью было познакомиться и понять, как мы можем взаимодействовать для помощи уязвимым пожилым людям.

По горящим глазам коллег, множеству вопросов, которые они задавали друг другу и активному обмену контактами можем сделать вывод, что цель мы достигли! Верим, что эта встреча станет хорошим заделом для дальнейшего сотрудничества😉.

В мероприятии также участвовали:

🔸 «Новосибирский областной геронтологический центр»

🔸 «Всероссийское общество инвалидов»

🔸 Информационный проект «ПроДеменция»

🔸 Филиал «КЦСОН Октябрьского района» города Новосибирска

🔸 Новосибирская региональная общественная организация «Пенсионеры-онлайн»

🔸 «Добро.Центр» НГПУ

🔸 Волонтерский корпус Новосибирской области

Спасибо за встречу!»