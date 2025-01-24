Каритас Преображенской епархии с партнерами обсудили методы эффективной помощи уязвимым пожилым людям (+ ФОТО)
Патронажная служба «Каритас Преображенской епархии в Новосибирске» совместно с партнерами из организаций «Старость в радость – Новосибирск» и «Европейский центр долгосрочной опеки ООО «Белла Сибирь» провела круглый стол на тему «Межведомственное взаимодействие: объединение усилий местного сообщества для помощи нуждающимся пожилым людям».
Мероприятие состоялось 22 января 2025 г. в конференц-зале Епархиального центра им. епископа-исповедника Александра Хиры.
Вот как сами организаторы описали это событие на официальной ВК-страничке :
«Мы делаем все, чтобы помочь как можно большему количеству нуждающихся людей. Но, к сожалению, из-за ограниченных финансовых, человеческих и временных ресурсов помочь всем мы не в силах. Для того, чтобы люди не оставались с бедой один на один, мы объединяемся с неравнодушными коллегами из разных сфер и помогаем сообща🤝.
С нашими друзьями <…> мы провели круглый стол на тему «Межведомственное взаимодействие: объединение усилий местного сообщества для помощи нуждающимся пожилым людям». Нашей главной целью было познакомиться и понять, как мы можем взаимодействовать для помощи уязвимым пожилым людям.
По горящим глазам коллег, множеству вопросов, которые они задавали друг другу и активному обмену контактами можем сделать вывод, что цель мы достигли! Верим, что эта встреча станет хорошим заделом для дальнейшего сотрудничества😉.
В мероприятии также участвовали:
🔸 «Новосибирский областной геронтологический центр»
🔸 «Всероссийское общество инвалидов»
🔸 Информационный проект «ПроДеменция»
🔸 Филиал «КЦСОН Октябрьского района» города Новосибирска
🔸 Новосибирская региональная общественная организация «Пенсионеры-онлайн»
🔸 «Добро.Центр» НГПУ
🔸 Волонтерский корпус Новосибирской области
Спасибо за встречу!»
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