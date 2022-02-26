«Каритас» помогает населению Украины в стране и за ее пределами

Военные действия России на Украине могут привести к гуманитарной катастрофе, заявляет крупнейшая католическая благотворительная организация. Сообщает русская служба Vatican News.

Итальянское отделение «Каритас» сообщает о риске гуманитарной катастрофы и росте числа жертв среди гражданского населения. Сотни тысяч граждан Украины уже бежали в соседние страны.

В этих условиях «Каритас» на территории Украины сталкивается со значительными сложностями: она должна отреагировать на самые безотлагательные нужды, а также оказывать моральную и психологическую поддержку населению. Сотрудники многофункциональных центров «Каритас» стараются сохранить все основные виды деятельности: они продолжают раздачу продовольствия, предметов первой необходимости, питьевой воды и средств для отопления, оказывают медицинскую и психологическую помощь, помогают одиноким старикам. Сотрудники и волонтеры перевозят наиболее уязвимых людей в безопасные районы.

Особое внимание «Каритас» уделяет детским домам семейного типа и государственным детским домам: на западе Украины «Каритас» предоставила в распоряжение детей-сирот 5 дополнительных центров.

Ожидается, что в ближайшие дни от одного до пяти миллионов украинцев будут искать убежища в Европе, прежде всего в Польше. «Каритас» Польши, Молдовы и Румынии мобилизовались для организации приема беженцев и просят о поддержке. В Молдове «Каритас» открыла три центра приема беженцев – в Кишиневе, Паланке и Окнице – на 500 койко-мест, а в Польше эта организация предоставила в распоряжение украинских беженцев 2500 койко-мест. Многие вынуждены бежать в Россию, в Ростовскую область, где местное, а также итальянское отделение «Каритас» в течение нескольких лет осуществляли масштабный проект помощи украинским беженцам.

Итальянское отделение «Каритас» направило 100 тысяч евро на неотложную помощь населению Украины. «Каритас» просит поддержать эту деятельность, взывая к щедрости жертвователей, и присоединяется к призыву Папы Франциска провести 2 марта день молитвы и поста, прося Господа об обращении сердец и о даре мира для Украины.



(На фото — дети в убежище одной из школ Киева)