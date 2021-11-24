«Каритас» Польши помогает беженцам

Ранее президент Папской академии защиты жизни заявил о «жестокости» Европы, предающей свои иудеохристианские корни и традиции гостеприимства. Передает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Между помощью нуждающимся и уважением к труду тех, кто защищает безопасность наших границ и нашей страны, нет противоречия»: об этом заявил отец Мартин Ижицкий, руководитель польского отделения благотворительной организации «Каритас», в ходе пресс-конференции, посвященной разрешению кризиса на польско-белорусской границе. Как пояснил священник, в семи приходах архиепархии Белостока были поставлены «Палатки надежды» и собраны предметы первой необходимости для прибывших беженцев: продовольствие, одежда, одеяла.

Отец Ижицки рассказал также, что в своей работе «Каритас» учитывает потребности не только беженцев, но и всех, кто вовлечен в сложившуюся ситуацию, в том числе местных жителей и сотрудников правоохранительных органов.

«Всякий раз, когда жители встречают мигрантов, которые просят еду, воду или одежду, они помогают им от всего сердца, — сказал Ижицки. – Люди реагируют совсем иначе, когда видят перед собой протянутую за помощью руку, нежели когда они видят тысячу человек, собравшихся на границе и ведущих себя определенным образом». Священник отметил также обеспокоенность за безопасность местной общины и подчеркнул, что жители очень благодарны стражам правопорядка. Он добавил, что в некоторых местах, где «Каритас» помогает беженцам, католики составляют меньшинство, однако это не влияет на работу организации.

«Каритас» Польши заявила, что она готова помочь мигрантам и в долгосрочной перспективе.

В воскресенье 21 ноября все приходы страны по призыву председателя польского епископата монсеньора Станислава Гондецкого посвятили еженедельный сбор пожертвований мигрантам и беженцам.

Ранее президент Папской академии жизни монсеньор Винченцо Палья назвал события на польско-белорусской границе предательством Европой своих иудеохристианских корней. Иерарх высказался после трагической смерти от холода годовалого сирийского ребенка. Он заявил, что подобное «убиение невинных младенцев» выявляет жестокость этого континента, и особенно в описанном случае, когда речь шла о сравнительно небольшом числе мигрантов, скопившихся в приграничной зоне.