«Каритас»: миллиард учащихся всё еще не вернулся в школу

А для 24 миллионов детей школьный звонок может не прозвенеть больше никогда. Сообщает корреспондет Vatican News Ольга Сакун.

Для многих учащихся в сентябре прозвенел или прозвенит школьный звонок, однако, по данным итальянского отделения «Каритас», миллиард учеников пока что не вернулся к занятиям. В период пандемии 463 миллиона детей во всём мире не имели доступа к альтернативным дистанционным способам обучения, в то время как 346 миллионов детей из малоимущих семей из-за закрытия школ не имели возможности получать полноценное питание, которое было обеспечено только благодаря школе. Вслед за международными гуманитарными организациями «Каритас» отмечает рост домашнего насилия против детей и против женщин. Число учеников, которые будут вынуждены навсегда покинуть школу из-за экономических трудностей, приблизилось к статистике 40-летней давности. Все это побудило итальянское отделение «Каритас» и христианские волонтерские организации запустить акцию «Вместе – ради последних», которая проходит при поддержке Радио Ватикана – Vatican News и Osservatore Romano: благодаря этой акции можно помочь в осуществлении 62 проектов по всему миру для тех, кто испытывает самые большие трудности.