«Каритас» Казахстана: визит Папы важен для мира на земле

В преддверии апостольского визита Святейшего Отца в Казахстан Радио Ватикана взяло интервью у руководителя поместного отделения «Каритас» о. Гвидо Треццани. Передает русская служба Vatican News.

По словам священника, «для Казахстана приезд Папы Франциска – это на самом деле большое, огромное событие, особенно в сегодняшней ситуации. Поэтому его участие в конференции, главной темой которой будет мир и диалог, – это чрезвычайно важно для нас здесь, в стране, где проживает большое количество этнических групп. Поэтому мы ждём его приезда именно для того, чтобы узнать, чего он от нас ожидает, и, как сотрудники «Каритас», мы тоже ожидаем его слов, чтобы направить нашу работу, чтобы служить людям, особенно самым уязвимым категориям населения, чтобы лучше служить и лучше выполнять нашу миссию, нашу работу. Мы видим, что именно благотворительная работа и милосердие – это ключевой момент нашего присутствия здесь, то есть чтобы показать живое лицо Евангелия и Церкви. Поэтому мы ждём его и надеемся, что вся Церковь будет поддерживать его, особенно учитывая его трудности со здоровьем, поддерживать его и поддерживать нас в эти дни: что было бы на самом деле для нас благословением».