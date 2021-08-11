«Каритас» Греции помогает пострадавшим от пожаров

Ситуация в Греции становится всё более драматичной: сильнейшая за 30 лет жара захлестнула страну, в которой бушуют более 500 лесных пожаров. Властям сложно определить масштаб огромного ущерба. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

После объявления чрезвычайной ситуации греческое правительство обратилось с просьбой о поддержке, на которую уже ответили 20 стран Европейского союза и Ближнего Востока; из многих стран прибыли спасательные бригады и пожарная техника. Премьер-министр Кириакос Мицотакис публично извинился за ошибки, допущенные его кабинетом при тушении пожаров. «Мы сделали всё возможное, но во многих случаях этого было недостаточно», – признался политик в специальном телеобращении. Одно из наиболее пострадавших мест – второй по величине греческий остров Эвбея, расположенный в Эгейском море. С воскресенья местные жители и пожарные борются с пламенем, пытаясь не допустить уничтожения населённых пунктов и порта; эвакуированы сотни людей. По последним данным, в результате стихийного бедствия на острове более 2.000 человек потеряли свои дома.

В интервью Радио Ватикана ситуацию прокомментировала представительница греческого отделения фонда «Каритас» Лизетта Миллиари:

«Виноваты не только аномальная жара и засуха, но и люди. Отсутствие ухода за лесами, скудное и устаревшее оборудование для пожарных бригад, наличие в лесу высоковольтных электрических трансформаторов, которые могут воспламеняться, – всё это спровоцировало ад, и он продолжается уже неделю. К счастью, обошлось без жертв, но ущерб огромен: уничтожены 600.000 гектаров посевов и сотни домов. Вред, нанесённый окружающей среде, колоссален и оставит зримые следы на многие годы, – подчеркнула Лизетта Миллиари. – Фонд ‘Каритас’ обеспечивает пострадавших предметами первой необходимости, особенно продуктами. Мы также работаем над созданием специальной группы социальных работников, которая поможет жертвам восстановить утерянные документы и получить от властей надлежащую компенсацию. После того, как пожары будут ликвидированы, мы поможем людям расчистить домашние участки и отстроить их заново. В планах – обеспечение жителей бытовой техникой, электропилами для удаления остатков сгоревших деревьев, а также кормом для скота и пчёл. Мы также ждём предложений от отдельных епархий», – заявила представительница греческого отделения фонда «Каритас».