Кардиналы почтили память Папы в Санта-Мария-Маджоре (+ ФОТО)

Вечером 27 апреля во II воскресенье Пасхи члены Коллегии кардиналов собрались в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, чтобы почтить память новопреставленного Папы Франциска. Решение об этом было принято на IV Всеобщей конгрегации в минувшую пятницу.

Более 110 кардиналов прибыли к базилике на микроавтобусах, выехав с площади у Зала Павла VI. Процессией через Святые врата они вошли в храм и, поочерёдно останавливаясь перед гробницей Папы Бергольо, а затем помолились в часовне перед иконой Salus Populi Romani – чудотворным образом Божией Матери, перед которым Святейший Отец возносил молитвы в ключевые моменты понтификата.

Вторую вечерню в главном нефе возглавил архипресвитер базилики литовский кардинал Роландас Макрицкас.

Многочисленные паломники присоединились к молитве Церкви, дабы «воскресший Господь принял Папу Франциска в обитель света и мира». Богослужение продолжалось около получаса.

Поток верующих в базилику не прекращался на протяжении всего дня, гробницу Святейшего Отца почтили около 20 тысяч паломников.



Источник: русская служба Vatican News