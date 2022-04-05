Кардинал Тарксон получил новое назначение

Папа Римский Франциск назначил 4 апреля кардинала Питера Тарксона канцлером Папской академии наук и Папской академии общественных наук. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

73-летний уроженец Ганы сменил на этом посту 79-летнего аргентинского епископа Марсело Санчеса Сорондо, возглавлявшего обе академии с 1998 года.

Сам Тарксон с 2016 года возглавлял ватиканскую дикастерию по содействию целостному развитию человека, созданную Папой Франциском в ходе слияния нескольких других подразделений Римской курии. Ранее он был ординарием одной из епархий в своей родной Гане, а в 2009 году назначен президентом Папского совета «Справедливость и мир».

В декабре африканский кардинал – который, кстати, говорит на шести языках, – ушел в отставку с этого поста. Отставке предшествовала инспекция деятельности дикастерии, которую по благословению Папы возглавил американский кардинал Блэйз Супич.

После отставки Тарксона в Ватикане впервые с 1977 года не осталось ни одной дикастерии, возглавляемой африканцем.

История Папской академии наук восходит к XVII веку, когда в Риме в 1603 году была основана Академия деи Линчеи – одно из первых в истории чисто научных учреждений. Свое название она получила от итальянского слова «lince» – «рысь». Академики называли себя «рысьеглазыми», намекая на остроту своего научного взора. Заведение просуществовало лишь до 1651 года. Самым известным ее членом был Галилео Галилей.

В 1847 году Папа Пий IX восстановил научное учреждение под названием «Академия новых рысей». Своей нынешнее название оно получило в 1936 году при Пии XI.

Что касается Папской академии общественных наук, то она была основана Иоанном Павлом II в 1994 году. Ее устав, в частности, гласит, что цель академии – «способствовать изучению и прогрессу общественных наук, в первую очередь экономики, социологии, юриспруденции и политологии, предоставляя таким образом в распоряжение Церкви знания, которые она могла бы использовать для развития своего социального учения».

Обе академии расположены в Вилле Пия (Casina Pio IV) в Ватиканских садах.