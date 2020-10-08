Кардинал Тагле: «Время творения» напоминает нам о долге защищать общий дом

Префект Конгрегации евангелизации народов и президент Caritas Internationalis кардинал Луис Антонио Тагле опубликовал видеопослание, посвящённое экуменическому мероприятию «Время творения» – ежегодным молебнам и акциям на благо общего дома. Архиепископ Манилы записал это обращение ещё до своего заражения COVID-19.

Филиппинский иерарх с радостью и благодарностью говорит о праздновании в своей поместной Церкви этого особенного периода, который для христиан всего мира означает постижение Бога в красоте окружающей среды.

Кардинал призывает присоединиться к Вселенской Церкви, которая празднует «Время творения» с 1 сентября (Дня молитвы о творении) по 4 октября (праздник св. Франциска Ассизского):

«Это литургическое время для прославления благости творения в молитве и особенно в Евхаристии, – знамениях щедрости и любви Бога. Это также призыв заново открыть наше призвание хранителей творения. Очень часто мы становимся хозяевами, действуем как собственники и забываем, что мы лишь хранители».

Это время для единодушного празднования, и оно охватывает не только христиан. «Речь идёт о событии с ясным социальным и экологическим посланием», — подчёркивает кардинал: наша забота о Божьем творении выявляет «наше отношение к жизни и людям».

В конце послания филиппинский иерарх призывает верующих укреплять «взаимосвязь семьи творения с семьёй человеческой, особенно с самыми бедными».



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News