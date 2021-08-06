Кардинал Раи: Бейрут нуждается в правде и справедливости

Маронитский Патриарх Антиохийский кардинал Бешара Бутрос Раи совершил Святую Мессу в районе бейрутского порта, где 4 августа 2020 года в результате взрыва погибли более 200 человек и 6500 получили ранения.

Кардинал с благодарностью отозвался о словах близости, которые Папа Франциск произнёс утром того же дня на общей аудиенции в Ватикане: они помогают исцелить сердца семей жертв, раненых и всех ливанцев.

«В бедствиях и катастрофах только Бог является утешением и надеждой», – подчеркнул кардинал, отметив, что христиане и мусульмане Ливана едины в верности своей стране.

«Мы здесь, чтобы просить об истине и справедливости: земля будет содрогаться в этом месте до тех пор, пока мы не узнаем правду о том, что на самом деле произошло в порту Бейрута. Государство обязано рассказать правду не только семьям жертв, раненым и пострадавшим, но и каждому ливанцу. <…> Мы здесь, чтобы обратиться с призывом к политическим лидерам: идите вперёд, немедленно создайте правительство реформ и спасения. Мы здесь, чтобы обратиться с призывом к странам мира: Ливан взывает к вам, спасите его!».

Иерарх выразил признательность участникам международной благотворительной конференции в Париже, благодаря которым было собрано 370 миллионов долларов для возрождение Ливана.

Обращаясь к местным политикам, Патриарх заявил: «Мы не хотим больше воевать, не хотим больше войн! Мы заявляем о нашей верности Бейруту, восстанавливая его», воссоздавая его красоту и наследие, его искусство и здания, церкви и мечети, «цветы и деревья, с характерными чертами его цивилизации и культуры».

«Если моральный дух останется прежним и высоким, весь Бейрут может быть восстановлен без особых проблем, – подчеркнул кардинал Бешара Раи. – В крупных трагедиях и катастрофах время перестает быть хронологическим: дни становятся годами, а годы – вечностью. Но для Бога время бесконечно. Господь смотрит на нас в Своём милосердии, обнимает наших пострадавших с нежностью Своего сердца и светом Своей славы».

В конце проповеди маронитский Патриарх Антиохийский процитировал слова из Книги Откровения, призывая к надежде каждого ливанца: «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло (Откр 21,4)».



Источник: Vatican News