Кардинал Пьяченца: бегите на исповедь!

По случаю торжества Всех Святых и Дня Поминовения Всех Усопших Верных Верховный пенитенциарий Апостольского Престола кардинал Мауро Пьяченца обратился к верующим со специальным посланием. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В эти дни, пишет иерарх, «мы призваны обильно черпать из неиссякаемого источника Святого Причастия, которое имеет особое измерение в даре индульгенции. Участвовать в Евхаристии молитвой, покаянием и делами милосердия, благодаря великому делу Искупления, совершённому Христом, означает войти совершенно свободно, по Божьей благодати, в само деяние Пресвятой Троицы». Индульгенция – то есть отпущение перед Богом временной кары за грехи, вина за которые уже изглажена в Таинстве Исповеди, – заключает в себе «измерение сотворения, его искупительные и эсхатологические аспекты».

В эти святые дни, подчёркивает кардинал, «обращение к сокровищнице милосердия Церкви посредством благочестивого принятия индульгенции для себя или для умерших близких означает также обновление веры через Таинство примирения, через Святое Причастие, полученное с должной предрасположенностью, с исповеданием веры Церкви и молитвой о нуждах Святейшего Отца. Этими простыми и конкретными жестами каждый верующий подтверждает своё полное единство с Церковью, принимая заново все духовные и чрезвычайные блага, исходящие из этого сопричастия». Кардинал призывает верующих «идти, более того, бежать» на исповедь, «смиренно склонить колени в конфессионале, исповедуя от всего сердца все свои грехи и моля о Божьем милосердии. Примем же от всей души, в смирении и радости, дары полной индульгенции, дабы затем щедро вручить их нашим братьям и сёстрам, которые, переступив через порог времени, уже не могут ничего сделать для самих себя, но могут получить очень многое от нашей милосердной любви», – пишет кардинал Мауро Пьяченца и заключает: «Индульгенция – это действенное и доступное измерение веры в общении святых; с чрезвычайной эффективностью она напоминает, что наши действия обладают бесконечной и сверхъестественной ценностью».

Завершая свое послание, Верховный пенитенциарий призывает священников выходить навстречу духовным нуждам верующих и быть для них предельно доступными в эти святые дни, которые могут принести неизмеримое благо.