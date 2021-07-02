Кардинал Пьетро Паролин побывал с визитом в Германии

Госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин побывал с официальным визитом в Берлине. Визит был приурочен к 100-летию установления дипломатических отношений между Апостольской Столицей и Германией.



Ближайший сотрудник Святейшего Отца встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, провел совещание с немецкими католическими иерархами и руководителями церковных благотворительных организаций. 29 июня, в торжество Святых Апостолов Петра и Павла, он возглавил Святую Мессу в Берлинском кафедральном соборе Святого Она. В своей проповеди кардинал Паролин напомнил о значении для объединения немецкого народа падения Берлинской стены, символа краха коммунистической системы в Европе, а также о 25-годовщине беатификации святым Иоанном Павлом II священника Бернхарда Лихтенберга, бесстрашного защитника евреев, подвергшегося репрессиям со стороны нацистов и погибшего при невыясненных обстоятельствах по пути в концлагерь Дахау, и священника Карла Лейснера, критика политики Гитлера, тайно рукоположенного в Дахау и скончавшегося спустя несколько месяцев после освобождения. Среди прочих важных событий кардинал Паролин упомянул о 10-летней годовщине визита визита в Берлин Папы Бенедикта XVI и о его выступлении в Бундестаге. Госсекретарь Ватикана также дал оценку «синодальному пути», как выбору Католической Церкви в Германии, призвав превратить его в эффективный инструмент «единства в многообразии». «Апостолы Петр и Павел были разными, однако же были едины в исповедании Христа. Именно встреча с Богом Живым коренным образом изменила их намерения и распахнула перед ними новые широчайшие горизонты», – сказал он.



30 июня глава ватиканской дипломатии принял участие в симпозиуме, проходившем под девизом «Рим в Берлине» и посвященном 100-летию установления дипломатических отношений между Святым Престолом и Германией. Форум был организован Берлинским университетом имени Гумбольдта, Апостольской нунциатурой в Германии и Немецкой католической академией. Святой Престол и Германия поддерживают дипломатические отношения с 1920 г. Первым Апостольским нунцием в этой стране стал архиепископ Эудженио Пачелли, будущий Папа Пий ХІІ. Празднование юбилея было перенесено на 2021 г. в связи с пандемией коронавируса.