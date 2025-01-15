Кардинал Паролин встретился с ближневосточными нунциями

В ходе визита в Амман по случаю освящения церкви Крещения Иисуса 13 января госсекретарь кардинал Пьетро Паролин встретился с апостольскими нунциями, представляющими Святейший Престол в странах Ближнего Востока – Бахрейне, Египте, Объединённых Арабских Эмиратах, Иордании, Иране, Ираке, Израиле, Кувейте, Ливане, Омане, Палестине, Сирии, Катаре и Йемене.

По сообщению Зала печати Ватикана, на встрече в столице Иордании были рассмотрены текущие кризисы в ближневосточном регионе, политическая и церковная ситуация в каждой из стран, знаки надежды, которые можно увидеть в некоторых из них, а также серьёзный гуманитарный кризис, в каком оказалось население, наиболее вовлечённое в конфликты. Ватиканские дипломаты подтвердили «необходимость солидарности со стороны международного сообщества».

В ходе беседы была выражена надежда на скорое прекращение огня на всех фронтах, чтобы Ближний Восток стал землёй мира, где христиане составляют «важный компонент для братского сосуществования различных религий и прогресса своих стран», отмечается в коммюнике.

В тот же день кардинал Паролин провёл телефонный разговор с новоизбранным президентом Ливана Джозефом Ауном. Госсекретарь поздравил его с избранием на пост президента, выразил наилучшие пожелания и заверил в молитвах. Также он отметил своевременное назначение Навафа Салама на пост премьер-министра.



Источник: русская служба Vatican News

На фото — кардинал Пьетро Паролин на встрече в Аммане с нунциями Ближнего Востока (Иордания, 13 января 2025 г.)