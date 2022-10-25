Кардинал Паролин возглавит Святую Мессу о мире в Армении

25 октября в 15 часов 30 минут в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре будет совершена Святая Месса о мире в Армении под предстоятельством госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Богослужение приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений между Св. Престолом и Арменией, сообщает русская служба Vatican News.

На службе будет присутствовать министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян; приглашены также члены дипломатического корпуса, аккредитованного при Св. Престоле, церковные и политические деятели, журналисты, представители армянской общины.

В интервью Vatican News посол Армении при Св. Престоле Карен Назарян выразил надежду, что «Месса и молитвы помогут достижению подлинного мира, мира, в котором Армения и весь мир сегодня нуждаются как никогда».