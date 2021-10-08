Кардинал Паролин возглавит делегацию Ватикана на COP-26

Кардинал Паролин возглавит делегацию Ватикана на COP-26

Октябрь 08, 2021

Директор Зала печати Ватикана сообщил об участии Святейшего Престола в работах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата ().

По словам Маттео Бруни, делегацию Святейшего Престола возглавит государственный секретарь кардинал .

Климатический саммит откроется 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября; в конференции примут участие около 200 мировых лидеров, чтобы обновить планы по сокращению выбросов парниковых газов в борьбе с глобальным потеплением.


(на фото — кардинал Пьетро Паролин на встрече «Религия и наука. На пути к COP-26», , 4 октября 2021 г.)


Источник: Vatican News

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