Кардинал Паролин возглавит делегацию Ватикана на COP-26

Директор Зала печати Ватикана сообщил об участии Святейшего Престола в работах 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

По словам Маттео Бруни, делегацию Святейшего Престола возглавит государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин.

Климатический саммит откроется 31 октября в Глазго и продлится до 12 ноября; в конференции примут участие около 200 мировых лидеров, чтобы обновить планы по сокращению выбросов парниковых газов в борьбе с глобальным потеплением.



(на фото — кардинал Пьетро Паролин на встрече «Религия и наука. На пути к COP-26», Ватикан, 4 октября 2021 г.)



Источник: Vatican News