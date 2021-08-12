Кардинал Паролин совершит в Вильнюсе епископскую хиротонию новоназначенного нунция на Украине

В субботу 14 августа госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин возглавит Мессу епископской хиротонии монсеньора Висвальдаса Кульбокаса, недавно назначенного Апостольским нунцием на Украине.

Церемония возведения в сан епископа состоится в архикафедральной базилике Святых Станислава и Владислава в Вильнюсе, передает Catholic.by.

Начало Торжественной Мессы в 12 часов.

Висвальдас Кульбокас родился в Клайпеде (Литва) 14 мая 1974 года. Был рукоположен в пресвитеры в 1998 году и инкардинирован в епархию Тельшяя. Получил богословское образование и степень лиценциата по каноническому праву. Поступил на дипломатическую службу Святейшего Престола в июле 2004 году; трудился в Папских представительствах в Ливане, Нидерландах, Российской Федерации, а затем – в Отделе по связям с государствами Госсекретариата Ватикана и в Кении.

Монсеньор Висвальдас Кульбокас владеет итальянским, французским, испанским, английским и русским языками. В 2016 году он сопровождал Папу Франциска в время исторической встречи с Патриархом Кириллом в Гаване.

Висвальдас Кульбокас стал шестым Апостольским нунцием на Украине, которая установила дипломатические отношения со Святейшим Престолом 8 февраля 1992 года.