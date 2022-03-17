Кардинал Паролин совершил Св. Мессу о мире в Украине

Вечером 16 марта, в присутствии дипломатического корпуса, аккредитованного при Святейшем Престоле, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин совершил в Ватиканской базилике Святую Мессу о мире в Украине, молясь, дабы Господь помог каждому человеку доброй воли стать ремесленником мира. Передает русская служба Vatican News.

В своей проповеди иерарх отметил, что те, кто трудятся ради мира, уподобляются Богу; о них говорил Сам Иисус: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Эта евангельская заповедь блаженства особо злободневна теперь, когда по Украине «текут реки крови и слёз». «Мы собрались здесь, чтобы молиться о мире, потому что убеждены: молитва никогда не бывает бесполезной», – сказал кардинал и призвал участников богослужения возродить уверенность «в том, что Бог может изменить сердца и умы через молитву».

Ватиканский госсекретарь отметил, что сегодняшнее Евангелие – об апостолах Иакове и Иоанне, которые спорят о выгодных местах рядом с Иисусом в Его Царстве – отражает «две разные логики, две разные славы: славу Бога, проходящую через Крест, и славу людей, которые ищут мирского успеха и власти». Христос хочет показать нам, как и апостолам, что истинное величие приходит через смиренное служение другим, «следуя Его примеру, а Он не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить», – подчеркнул кардинал:

«Не кажется ли вам, братья и сёстры, что если бы мы действительно применяли слова Иисуса на практике, то все конфликты мира постепенно бы исчезли?»

Иерарх напомнил о словах Папы Иоанна XXIII, который в своей энциклике Pacem in terris указал на четыре предпосылки для созидания мира в человеческой истории: уважение к истине; стремление к справедливости; братская любовь, избегающая насилия; и свобода, которая исключает любое принуждение. Повторяя слова Иисуса, произнесённые на Тайной Вечере, «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам», кардинал подчеркнул:

«Мир – это наследие Господа, поэтому ученик Иисуса никогда не теряет надежды. Тот, кто искренне любит мир Христа, кто среди тысячи препятствий и противостояний свидетельствует о нём, кто каждый день просит Господа в молитве о царстве истинного мира, вносит хотя бы небольшой, но реальный вклад в то, чтобы сделать землю более милосердной и человечной».

На Святой Мессе в ватиканской базилике звучали прошения Молитвы верных на разных языках, в том числе на русском:

«Помолимся о правителях государств, дабы Господь истории укреплял их в стремлении к созиданию общего блага и даровал им смелость в поисках согласия и мира».