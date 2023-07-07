Кардинал Паролин прокомментировал миротворческую миссию Ватикана

В интервью итальянскому телеканалу Tg1 Rai государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин подтвердил позицию Святейшего Престола в отношении военной эскалации, а также подвёл итоги миротворческой миссии кардинала Маттео Дзуппи, посланника Папы Римского сначала в Киеве, а затем в Москве. Некоторые подробности беседы журналиста Иньяцио Инграо с кардиналом-госсекретарём передает русская служба Vatican News.

Отвечая на на вопрос «грозит ли миру опасность вновь расколоться на блоки, как во времена ‘холодной войны’», ватиканский иерарх сказал:

«К сожалению, мы перешли от холодной войны к фрагментарной Третьей мировой, как её часто называет Папа Франциск. Несомненно, война в любой форме – это всегда антагонизм между людьми, группами, государствами, континентами, и сегодня мы снова видим возрождение противоборствующих групп. Эти разделения, противостояния и напряженность в международном сообществе мы замечаем уже давно, и они часто приводят к таким трагическим явлениям, как конфликты и войны. Мы абсолютно не можем смириться с этой ситуацией: необходимо возродить тот дух, который оживил международное сообщество сразу после Второй мировой войны, приведя к процессу и декларациям в Хельсинки. Нужно заново обрести надежду и идеалы, которые там очень заметно присутствовали – не в последнюю очередь как следствие опыта войны – и которые позволили восстановить ткань международных отношений».

Говоря о риске ядерной эскалации, кардинал подчеркнул, что «это серьёзная проблема»:

«Сегодня девять государств обладают ядерным оружием, и, похоже, существует стремление не к сокращению ядерных арсеналов, а к их увеличению. Тенденция такова, что другие государства, не обладающие ядерным оружием, получают его в целях обороны, в духе известного ядерного сдерживания. Позиция Церкви и Папы Римского в этом вопросе ясна: обладание и применение ядерного оружия аморально, ибо это означает уничтожение человечества и всего мира. Как этого избежать? Полагаю, единственный способ – это серьёзная программа ликвидации этих арсеналов, и только. Ядерное оружие должно быть уничтожено, чтобы оно больше не представляло угрозы для всего человечества».

Комментируя недавние поездки кардинала Маттео Дзуппи в Киев и Москву, ватиканский госсекретарь сказал:

«Это была очень важная миссия. Миссия в Москву была частью глобальной инициативы, предложенной Папой Франциском. Она предусматривала первую остановку в Киеве, а затем вторую в Москве. Кардинал Дзуппи сосредоточился прежде всего на гуманитарной стороне – обмене пленными и репатриации детей, а это требовало диалога с Москвой. Я бы сказал, что в этом плане всё прошло достаточно хорошо, поскольку кардинал смог встретиться с Ушаковым, представителем президента, и с госпожой Беловой. Фактически было две встречи с Ушаковым, а это говорит о том, что интерес и воля Святейшего Престола были восприняты российской стороной. Теперь необходимо найти механизмы для реализации достигнутого, возможно, с помощью какой-либо международной организации».

По словам кардинала, на данный момент идёт работа над созданием «различных механизмов», которые позволят вернуть украинских детей на родину: «Если это сработает – а мы искренне надеемся, что это случится, – мы сможем увидеть репатриацию, но пока неизвестно, в каком количестве и объеме. Для нас это важно, ибо гуманитарные жесты также могут быть путями и маршрутами к миру. Вот почему мы настаиваем на гуманитарном аспекте, который также способен помочь в завершении войны».

Журналист итальянского телеканала задал вопрос: «60 лет назад в энциклике Pacem in Terris св. Иоанн XXIII указал на истину, справедливость, свободу и милосердие как на основу мира. Каким должен быть мир в Украине?».

В своём ответе кардинал Паролин подтвердил неоднократные заявления Святейшего Престола о том, что «мир в Украине должен быть справедливым»:

«Такой мир должен учитывать перечисленные фундаментальные принципы: они подобны колоннам, на которых держится дом. Без этих опор любая конструкция рискует оказаться непрочной и рухнуть при первом же потрясении, при первых трудностях. Я считаю, что истина означает признание взаимных прав и обязанностей. Прежде всего это значит учитывать достоинство каждого человека, а также обеспечивать международное право, которое является фундаментальным. Святейший Престол всегда взывал к применению международного права, чтобы все государства и нации согласились ему подчиниться как способу сохранения мира и прекращения конфликтов. Поэтому речь идёт о диалоге, переговорах, пути справедливости, признании границ, самоопределении народов, уважении меньшинств: все эти принципы относятся к международному праву», – подчеркнул госсекретарь Ватикана.