Кардинал Паролин: происходящее на Ближнем Востоке невообразимо

В ходе конференции в монастыре Камальдоли, посвящённой политической культуре, государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил серьёзную обеспокоенность по поводу эскалации насилия на Ближнем Востоке. Передает русская служба Vatican News.

«Сейчас наши мысли обращены к происходящему на Ближнем Востоке, в Израиле, в Палестине и в Секторе Газа», – подчеркнул кардинал и напомнил о миротворческом призыве Папы Франциска, прозвучавшем 8 октября по случаю молитвы «Angelus»: этот призыв «был повторен почти всеми правительствами мира, чтобы остановить насилие».

Сегодняшние события, отметил госсекретарь, ещё больше ставят под угрозу хрупкие надежды на мир, которые, казалось, появились на горизонте после заключения соглашения с Саудовской Аравией. «Помимо дипломатических усилий, которые, похоже, не приносят больших результатов, мы все должны объединиться в хоровой молитве за мир».

В интервью, данном в кулуарах конференции журналу Il Regno, кардинал отметил: «Мы не знаем, как это будет развиваться и чем закончится, но то, что происходит, выходит за рамки вообразимого».

По словам Пьетро Паролина, «мир словно сошёл с ума; кажется, мы полагаемся только на силу, конфликт и насилие, чтобы решить существующие проблемы, которые реальны и должны решаться совсем другими методами. Помимо чудовищного уничтожения человеческих жизней, свидетелями которого мы стали, полностью угасают хрупкие надежды на мир, которые, казалось, понемногу появлялись на горизонте. Поэтому потребуются гораздо большие усилия, чтобы организоваться и попытаться прийти к мирному решению, – единственно справедливому и эффективному решению, которое позволит избежать повторения подобных ситуаций».



На фото: кардинал Пьетро Паролин на конференции в монастыре Камальдоли, 8 октября 2023 г.