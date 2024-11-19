Кардинал Паролин представляет Ватикан на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Кардинал Паролин представляет Ватикан на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Ноябрь 19, 2024

Ближайший соратник Святейшего Отца кардинал принимает участие в саммите , проходящем 18-19 ноября 2024 года в столице Бразилии.

Госсекретарь Ватиана участвует во встрече G20 по приглашению президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, которое было направлено Папе Римскому Франциску.

Девиз форума — «Построение справедливого мира и устойчивой планеты».

В саммите принимают участие президенты США Джо Байден, Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Франции Эмманюэль Макрон, ЮАР Сирил Рамафоса, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель КНР Си Цзиньпин, канцлер Германии Олаф Шольц и другие. Россию на форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо лидеров стран «Большой двадцатки», власти Бразилии пригласили на форум еще 56 делегаций.

На саммите в обсуждается множество актуальных вопросов, включая борьбу с голодом и бедностью, реформу структур глобального управления, устойчивое развитие и энергетический переход. Также будут затронуты вопросы, связанные с военными действиями на Украине и Ближнем Востоке.

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