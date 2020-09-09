Кардинал Паролин: Папа может утешить ливанцев своим визитом

Святейший Престол серьезно рассматривает возможность поездки Папы Франциска в Ливан. Такой вывод итальянский католический портал AsiaNews делает после того, как кардинал Пьетро Паролин в ходе своего рабочего визита в Бейрут ответил на вопросы журналистов.

Государственный секретарь Ватикана пояснил, что понтифик «безусловно приедет», но обязаны сложиться «внутренние и внешние обстоятельства», передает ИА REGNUM со ссылкой на AsiaNews.

Иными словами, поездка Святейшего Отца в Ливан должна стать фактором единства, а не разобщенности. Во время приема у ливанского президента Мишеля Ауна кардинал Паролин подчеркнул важность сохранения «идентичности» Ливана, его модели «совместного проживания, плюрализма и свободы».

Во время рабочего визита в Ливан государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин также зачитал краткое послание Папы Франциска жителям страны. Оно прозвучало 4 сентября, во Всемирный день поста и молитвы о Ливане.

В конце посещения особого Карантинного района Бейрута, находящегося в непосредственной близости от места недавнего страшного взрыва в порту, глава дипломатического ведомства Ватикана пообещал передать Папе Римскому информацию о теплом отношении к нему местного населения, добавив: «Мы надеемся, что он сможет приехать и утешить вас своим визитом».