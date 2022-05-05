Кардинал Паролин: мы ждём сигнала от Москвы для диалога

Госсекретарь Ватикана подтвердил желание Святейшего Отца лично встретиться с президентом Путиным по ситуации в Украине. Московский Патриархат ответил на слова Папы о видеконференции с Патриархом Кириллом. Передает русская служба Vatican News.

По словам ватиканского госсекретаря, Папа выразился совершенно ясно: он готов лететь в Москву, а Святейший Престол – сделать всё возможное для мира в Украине; ожидается лишь знак открытости со стороны Российской Федерации.

По случаю презентации книги Чезаре Катананти «Отлучение от Церкви коммунистов. Действующие лица и предыстория в документах Священной Канцелярии», кардинал Паролин побеседовал с журналистами, которые попросили его прокомментировать слова Святейшего Отца из интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Я полагаю, – сказал кардинал, – что на данный момент иных шагов не предвидится: Святейший Отец выразил готовность поехать в Москву, чтобы лично встретиться с президентом Путиным. Мы ждём, когда нам ответят, чего они хотят и что намерены делать. Я не думаю, что со стороны Святейшего Отца будут какие-то дополнительные шаги сверх того». Таким образом, дверь широко открыта для начала конструктивный диалога. В интервью Corriere della Sera Папа Франциск напомнил о письме, отправленном госсекретарём в Кремль с надеждой, что российский президент предоставит шанс для этого.

4 мая Московский Патриархат отреагировал на упомянутое интервью, критикуя замечания Епископа Рима по поводу его беседы по видеосвязи с Патриархом Кириллом 16 марта: было заявлено, что Папа избрал «некорректную тональность» для передачи содержания разговора. Однако, несмотря на тон, остаётся желание сделать всё возможное ради восстановления международного баланса. «Планета нуждается в мире, дышать миром – благотворно», – сказал Папа Франциск несколько дней назад, пожелав, чтобы в итоге победила сила братства.