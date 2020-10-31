Кардинал Паролин: христиане должны быть душой Европы

Ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин выступил на пленарном заседании Комиссии епископских конференций Европейского союза (COMECE). Проходившая на днях встреча в формате онлайн была приурочена к 40-й годовщине со дня основания комиссии.

Передав приветствие Папы Франциска участникам заседания, кардинал отметил тяжёлый кризис в области здравоохранения, экономики и социальной сферы, вызванный пандемией COVID-19. В этой ситуации Церковь в Европе призвана исполнять свою миссию и нести людям послание веры, единства, солидарности и надежды.

Ватиканский госсекретарь напомнил об истоках европейской интеграции, которая 70 лет назад стала выражением миротворчества и преодоления национализмов, раздиравших Европу. Католическая Церковь оказывала постоянную поддержку этому процессу единства народов, со времён Пия XII до Папы Франциска, «первого неевропейского Папы Римского за более чем тысячу лет». Кардинал отметил важную роль комиссии епископских конференций Старого континента: она заключается в «сопровождении политического процесса Евросоюза в областях, представляющих интерес для Церкви, а также в изложении мнения и видения епископатов относительно процесса европейской интеграции». Не менее важна и роль Совета епископских конференций Европы (CCEE), отмеченная более пастырским характером.

Кардинал сослался на недавнее послание Папы Франциска, в котором Святейший Отец размышлял о будущем Европы и указал на основные направления развития континента в духе братства; в центре политики всегда должен быть человек, концепция свободы которого связана с его принадлежностью к обществу, потому что «никто не сможет спастись в одиночку». Пандемия коронавируса не знает ни границ, ни бюрократических процедур: она побуждает нас изменить образ жизни и заново открыть для себя «общеевропейскую идентичность», – только так мы сможем преодолеть разногласия и противоречия. Европейские епископаты и отдельные епископы призваны утверждать церковное единство и стараться, чтобы «очевидные различия народов ‹…› служили признанием богатства нашего континента».

Ватиканский иерарх подчеркнул, что сегодня христианское свидетельство – это «соединительная ткань» Европы, которая в своём идеале «любит человека во всей его правде и полноте и, прежде всего, уважает его трансцендентное достоинство». Такое отношение помогает интерпретировать и оценивать новые законодательные предложения и направлять тех, кто облечён в политическую ответственность: «Среди принципов и ценностей особое значение имеет признание священного и неприкосновенного достоинства каждой человеческой жизни от зачатия до естественного конца». С этим признанием «очень важно связывать защиту и продвижение семьи, подлинной ячейки общества, основанной на прочном союзе мужчины и женщины».

Кардинал выразил обеспокоенность появлением европейских законов об эвтаназии и законов, «ставящих на один уровень брак и другие типы союзов». Церковь призвана показать иную человечность, рождённую Евангелием милосердия: «Любовь к человеку, особенно к тем, кто переживает драму нежеланной беременности; кто болеет и уже не в силах нести бремя страданий; к мигрантам, которые в растерянности прибывают на наши берега и нередко становятся жертвами бессовестных торговцев людьми». Именно такова общественная роль Церкви, которая помогает и наставляет, уважая автономию политики и внося вклад во благо общества.

Кардинал Паролин указал на приоритеты сотрудничества Епископских конференций Евросоюза с европейскими организациями: долгий и трудный процесс восстановления от последствий пандемии в санитарной, социальной, экономической и гуманитарной сферах; действенная правовая опека мигрантов, беженцев, а также тех, кто ходатайствует о предоставлении убежища; участие в проектах по защите климата, которые, по словам Папы Франциска, требуют экологического обращения и внимания к самым бедным и уязвимым. Следующим приоритетом является «постоянно ускоряющийся процесс дигитализации», который может превратиться в угрозу для «равного и всеобщего доступа к новым технологиям, обработки данных и конфиденциальности, доступности рабочих мест»; этот процесс связан также с рисками в использовании искусственного интеллекта и роботизации. Новые технологии должны применяться в духе уважения человеческого достоинства и стремления к целостному развитию каждого человека и всех народов.

Иерарх обратил внимание Католических Церквей Европы на отношения с соседними странами, которые стремятся присоединиться к Евросоюзу, и на партнерство с Африкой. Необходимо видеть в этом уникальную возможность для Европы помочь целостному развитию африканского континента, избегая какой бы то ни было идеологической колонизации.

В конце выступления госсекретарь Ватикана призвал Церкви Старого континента к участию в Конференции о будущем Европы, организованной парламентом, советом и комиссией Евросоюза. По словам иерарха, эта инициатива будет прекрасной возможностью переосмыслить европейскую идентичность и её ценности, а также поможет европейским институтам эффективно реагировать на непростые вызовы нашего времени.



Виктор Владимиров

Источник: Vatican News