Кардинал Паролин будет представлять Папу в Конго и Южном Судане

По сообщению Зала печати Святейшего Престола, после объявления в начале июня о переносе апостольской поездки в Демократическую Республику Конго и Южный Судан, Папа Франциск решил направить кардинала Пьетро Паролина в Киншасу и Джубу, чтобы продемонстрировать свою близость к возлюбленным конголезскому и южносуданскому народам, передает русская служба Vatican News.

В коммюнике уточняется, что паломничество государственного секретаря Ватикана состоится в период с 1 по 8 июля, что почти совпадает со сроками 37-го апостольского визита Папы Франциска в эти две африканские страны. 2 июля кардинал посетит Киншасу, затем, после остановки в Северном Киву, во вторник 5 июля прибудет в Южный Судан и направится в столицу Джубу.

Святейший Отец сожалеет по поводу вынужденной отсрочки и в то же время выражает большое желание не разочаровать ожидания африканского народа, отмечается в сообщении. С этим также связано решение Папы Франциска совершить Святую Мессу для конголезской общины в Риме 3 июля, в день, когда он должен был возглавить её в Киншасе. Об этом Епископ Рима заявил 13 июня во время встречи в Клементийском зале Ватикана с участниками Генерального капитула Миссионеров Африки.