Кардинал Паролин будет представлять Папу на коронации Карла III

Зал печати сообщил о представительстве Святейшего Престола на официальной церемонии коронации британского монарха Карла III, которая состоится в ближайшую субботу в Лондоне, передает Vatican News.

В коммюнике, опубликованном директором пресс-службы Ватикана Маттео Бруни, говорится, что в субботу 6 мая 2023 года государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин будет присутствовать на коронации в Вестминстерском аббатстве, представляя Папу Римского и Святейший Престол.

Торжественная церемония в коллегиальной церкви Святого Петра в Вестминстере станет первой за 70 лет – с тех пор, как в июне 1953 года была коронована мать Карла III Елизавета II, скончавшаяся в сентябре 2022 года.



На фото — репетиция коронации короля Карла III (Лондон, 3 мая 2023 г.)