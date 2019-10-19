Кардинал Краевский возглавил Мессу погребения бездомной женщины

В четверг 17 октября состоялись похороны 63-летней бездомной женщины, скончавшейся 13 февраля в одной из римских больниц от воспаления легких. Тело покойной Ханны Лидии Чаер, гражданки Польши, правоохранительные органы выдали лишь 8 месяцев спустя после смерти.

Погребальную Мессу возглавил элемозинарий Его Святейшества (раздатчик Папской милостыни) кардинал Конрад Краевский в приходской церкви Святого Романа Мученика. Она расположена ближе всего к римскому вокзалу «Тибуртина», где Ханна Лидия жила с 2014 года и откуда ее увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: Vatican News