Кардинал Краевский: беженцы благодарны Европе за помощь (ФОТО)

Папский элемозинарий кардинал Краевский сообщает из Украины о духовной и конкретной поддержке Папы Франциска, который оплатил топливо для грузовиков с гуманитарной помощью для беженцев. Сообщает русская служба Vatican News.

«Я нахожусь в окрестностях Львова, из соображений безопасности не будем говорить, где именно, – сказал кардинал. – Именно сюда через Польшу поступает основная помощь от европейского сообщества. Всё выгружается на большие склады, и уже отсюда грузовики отправляются в Киев, в Одессу, на юг страны».

Хорошей новостью, по словам кардинала Краевского, является то, что «вся помощь, несмотря на обстрелы, доходит до адресатов». Это подтвердили епископы Киева, Одессы, Харькова и сам апостольский нунций, с которым Папский элемозинарий находится в контакте. Поддержка Папы Франциска исключительно практична, подчеркнул иерарах: «Здесь немало трудностей с поиском дизельного топлива, поэтому через Службу Папских милостей Святейший Отец оплатил многочисленные передвижения грузовиков, которые доставляют гуманитарную помощь в Украину».

8 марта во Львове Папский элемозинарий встретился с греко-католическим архиепископом Святославом Шевчуком, а 10 марта помолится вместе с главами различных конфессий.

Солидарность и молитва вдохновляют надежду. Надеяться вопреки всему – это мотив многих украинцев, которые покинули родину и собираются вернуться. Из эпицентра этого исхода Папский элемозинарий сообщает, что каждые пять минут он видит беженцев, прибывающих с востока от Киева: «В основном это женщины с детьми. Некоторые хотят попасть в Польшу, желают остаться вблизи границы, но есть и те, кто переехал сюда, во Львов». Во Львове, по словам кардинала, теперь «на полмиллиона жителей больше». Школы, приходы, каждый свободный квадратный метр – это их временное пристанище. «Там, где есть хоть немного пространства, всё занято беженцами, которые молятся, у них есть надежда. Они действительно благодарны европейскому сообществу, которое привозит им множество даров, которое проявляет близость и молится».