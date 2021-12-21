Кардинал Конрад Краевский о местах, где «уже родился Иисус»

Апостольский элемозинарий совершил визит на север Италии, где посетил социальные учреждения и поблагодарил местных благотворителей.

Кардинал Конрад Краевский, раздатчик Папской милостыни, посетил на днях североитальянские епархии, расположенные вблизи Милана, чтобы поблагодарить разных людей и организации, помогающие бедным и отверженным, а также чтобы открыть новые дома ночного пребывания в Кремоне и Лоде. В Милане он встретился с людьми, которые уже в течение шести лет ежемесячно присылают в Рим грузовик продуктов. Возле Пьяченцы он побывал в заведении, работники которого регулярно отдают бедным свои талоны на обеды.

Делясь в интервью для Vatican News впечатлениями от этого путешествия, совершенного в конце Адвента, кардинал Краевский утверждает, что в этих местах «Иисус уже родился».

Папский элемозинарий рассказал о посещении тюрьмы в Падуе, где действуют разные социальные инициативы для 800 осужденных. Например, в тюрьме построена пекарня и кондитерский цех. Заключенные, которые трудятся на производстве, встают рано утром, чтобы снабжать город свежим хлебом и выпечкой.

«Там также открыто специальное предприятие, которое можно назвать бюро уборки города, в котором работают те, кому уже можно выходить за пределы тюрьмы, то есть отбывающие последние год или два наказания. Среди примерно 400 работников есть не только заключенные, которые завершают отбывать наказание, но также бывшие заключенные, которым некуда деваться. Там вместе с ними, между самосвалами и мусоровозами, я отслужил Святую Мессу, на которую собралось около 500 человек», – рассказал кардинал, добавив — «Мы просто были вместе и вместе пережили опыт Божьего посещения».