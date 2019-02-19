Кардинал Кох призвал объединить усилия для помощи гонимым христианам

Только совместные усилия православных, католиков и протестантов помогут противостоять гонениям на христиан в современном мире, также очень важно молиться за этих людей, заявил в интервью «РИА Новости» председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох.

«Это очень серьезная проблема. Из тех, кто подвергается гонениям по религиозному признаку во всем мире, 80% — христиане. Противостоять этому можно, в первую очередь, объединив силы христианского мира – и протестантов, и православных, и католиков», — сказал кардинал.

Он напомнил, что еще в древней Церкви появилось высказывание о том, что «кровь мучеников — это семя, благодаря которому Церковь обретет единство».

«И также я считаю, что мы обязаны молиться за этих людей. Я посетил два лагеря беженцев, один в Иордании, другой в Греции. Все просили молиться о них и не забывать их. В этом мы можем действовать вместе», — сказал кардинал Кох, отвечая на вопрос о том, как взаимодействуют Русская Православная и Римско-Католическая Церкви в плане помощи гонимым христианам на Ближнем Востоке и в других регионах.