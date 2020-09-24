Кардинал Кох о перспективах протестантско-католического евхаристического общения

Председатель Папского Совета по содействию христианскому единству подтвердил, что Святой Престол по-прежнему не видит возможности евхаристического общения католиков и протестантов в Германии.

Кардинал Курт Кох в интервью немецкому изданию Herder-Korrespondenz объяснил, почему Конгрегация доктрины веры указывает на значительные различия в понимании Евхаристии и Церкви у лютеран и католиков, что исключает возможность евхаристического общения между ними. Соответствующее послание от имени Конгрегации содержит обстоятельный анализ текста документа «Вместе за Трапезой Господней», опубликованного в сентябре 2019 г. по инициативе Немецкой экуменической рабочей группы католических и лютеранских теологов (ÖAK).

Конгрегация вероучения обращает внимание на проблемы, которые Рабочая группа считает решенными, но которые на самом деле таковыми не являются и требуют дальнейшего обсуждения и углубления. Это «вопросы четкого понимания Евхаристии и Вечери Господа, взаимосвязи Евхаристии и Церкви, священнического служения и взаимосвязи Крещения и Евхаристии». В итоге сделан вывод, что протестантская Вечеря Господня и католическая Евхаристия – это, по сути, две разные формы празднования одного и того же события, – подчеркнул кардинал Кох, который сам участвовал в разработке документа Конгрегации доктрины веры, посвященного этой проблеме. Здесь имеют место серьезные расхождения, а потому «выводы, появившиеся в документе ÖAK, не соответствуют актуальной экуменической ситуации». Кардинал добавил, что документ Конгрегации, направленный в Конференцию католических епископов Германии, одобрен Папой Франциском. «Я также слышал из других источников, что Папа в личных дискуссиях на эту тему выражал свою обеспокоенность. И не только в вопросе евхаристического общения, но и в целом относительно ситуации Церкви в Германии», – сказал председатель Папского Совета по содействию христианскому единству. Кроме того, отметил он, «в послании из Рима ясно указано, что документ Экуменической рабочей группы поднимает проблемы, которые Церковь в отдельно взятой стране просто не уполномочена решать. В любом случае мне трудно понять, как это можно добиваться евхаристического общения между католиками и протестантами, не привлекая к разговору православных и восточных христиан».

По материалам Vatican News