Кардинал Канталамесса: братья по вере и по крови Христовой

В Страстную пятницу 2 апреля Папа Франциск возглавил в базилике Святого Петра торжественное богослужение Воспоминания Страстей Господних. По традиции, проповедь произнёс проповедник Папского дома отец Раньеро Канталамесса.

Проповедник начал свои размышления с того, что 3 октября прошлого года Святейший Отец Франциск подписал энциклику о братстве Fratres omnes, которая за короткое время пробудила во многих людях стремление к этой общечеловеческой ценности. Затрагивая многие сферы жизни – религиозную, социальную, политическую, – документ обращен практически ко всему человечеству, а не только к христианам. Но для христиан истоки человеческого достоинства и братства находятся в Евангелии: именно из него проистекает для христианской мысли и деятельности Церкви первостепенное значение отношений, встречи со священной тайной ближнего, общения со всем человечеством как призвания для всех, отметил кардинал Канталамесса.

Тайна, которую мы сегодня прославляем, побуждает сосредоточиться именно на этом христологическом основании братства, потому что торжественное начало ему было положено именно на Кресте, пояснил проповедник Папского дома: «В Новом Завете ‘братья’ означает в исконном смысле этого слова людей, рожденных от одного и того же отца и матери. Второй смысл слова ‘братья’ указывает на принадлежность к одному и тому же народу и нации. Мы можем называть братом каждого человека». Брат – это тот, кого Библия называет «ближним». «Кто ненавидит брата своего…» (1 Ин 2,9) означает: кто не любит ближнего своего. Когда Иисус говорит: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25,40), Он имеет в виду каждого человека, нуждающегося в помощи.

Но помимо всех этих древних и известных значений, в Новом Завете слово «брат» более четко обозначает определенную категорию людей. Братьями между собой являются ученики Иисуса, принимающие Его учение. «Кто Матерь Моя? и кто братья Мои? […] Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф 12,48-50).

В этом смысле Пасха знаменует собой новый решающий этап, продолжил кардинал. Благодаря этому Христос становится «первородным между многими братиями» (Рим 8,29). Ученики становятся братьями в новом и неизмеримо более глубоком смысле: они разделяют не только учение Иисуса, но и Его Дух, новую жизнь Воскресшего. Знаменательно, что только после Своего воскресения Иисус впервые называет учеников братьями, отметил кардинал: «Иди к братьям Моим, – говорит Господь Марии Магдалине, – и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин 20,17). «И освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому [Христос] не стыдится называть их братиями» (Евр 2,11).

Слово «брат» также указывает на брата по вере, брата по крови Христовой, продолжил кардинал Канталамесса:

«Это делает братство во Христе чем-то уникальным и трансцендентным по сравнению с любым другим типом братства и объясняется тем фактом, что Христос также является Богом. Оно не заменяет другие типы братства, основанные на семье, нации или расе, но является их венцом». Все люди – братья, творения одного Бога и Отца. К этому христианская вера добавляет вторую решающую причину. Мы братья не только по сотворению, но и по искуплению; не только потому, что у всех нас один и тот же Отец, но потому, что у всех нас один и тот же брат, Христос, ‘первородный между многими братьями’».

Вселенское братство начинается для нас с братства в Католической Церкви, подчеркнул прелат, отметив, что хитон Христа разорван на части разделениями между Церквами. «Я, конечно, говорю об их человеческом элементе, потому что никто никогда не сможет разорвать истинную ризу Христа, Его мистическое тело, одушевленное Святым Духом, – уточнил кардинал Канталамесса. – В глазах Божьих Церковь ‘единая, святая, вселенская и апостольская’, и она будет оставаться таковой до скончания века».

Отец Раньеро Канталамесса видит самую распространенную причину разногласий среди католиков не в учении, Таинствах или служении, а в политических решениях, когда они одерживают верх над религиозными и обрастают идеологией: «Это означает, что ‘царство мира сего’ стало для человека важнее Царства Божьего. Это грех, в самом строгом смысле этого слова. Полагаю, что все мы призваны серьезно испытать в этом свою совесть и обратиться. Это работа того, чье имя ‘diabolos’, то есть разделитель, враг, сеющий раздор, как называет его Иисус в Своей притче (см. Мф 13,25)».

«Мы должны учиться на Евангелии и на примере Иисуса, – продолжил проповедник Папского дома. – Вокруг Иисуса была сильная политическая поляризация. Существовали четыре партии: фарисеи, саддукеи, иродиане и зелоты. Иисус не встал на чью-либо сторону и решительно сопротивлялся попыткам переманить Его на ту или иную сторону. Ранняя христианская община верно следовала за Ним в этом решении».

Это пример прежде всего для пастырей, которые должны быть пастырями для всей паствы, а не какой-то ее части, подчеркнул кардинал. Они первыми должны серьезно испытать свою совесть и спросить себя, куда они ведут вверенную им паству: на свою сторону или на сторону Иисуса.

Если и есть особый дар или харизма, которые Католическая Церковь должна развивать в себе на благо всех Церквей, то это дар единства. Недавняя поездка Святейшего Отца в Ирак показала, что значит для тех, кто угнетен или пережил войны и гонения, почувствовать себя частью вселенского тела: ведь кто-то может донести их крик до остального мира, возродив надежду. Этот визит стал еще одним исполнением повеления Христа Петру: «Утверди братьев твоих» (Лк 22,32), сказал кардинал в завершение проповеди, призвав:

«К Тому, Кто умер на Кресте, ‘чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино’ (Ин 11,52), вознесем в этот день ‘с сокрушенным сердцем и смиренным духом’ молитву, которую Церковь обращает к Нему на каждой Мессе перед Причастием: ‘Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим: Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не взирай на наши грехи, но на веру Церкви Твоей и по воле Твоей благоволи умирить и объединить её. Ты, живущий и царствующий во веки веков’. Аминь».



Источник: Vatican News