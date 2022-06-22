Кардинал Фаррелл: инвалидное кресло не ограничивает работу Папы Франциска

По словам кардинала Кевина Джозефа Фаррелла, инвалидное кресло не ограничивает работу Папы Франциска на посту главы Католической Церкви.

В интервью аргентинской газете La Nacion префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни сказал: «Чтобы быть Папой Римским и править — нужно иметь голову, а не ноги».

Ватиканский куриальный прелат сослался на историю США, где, например, Франклин Рузвельт четырежды избирался на высший государственный пост, находясь в инвалидном кресле. 32-й американский президент болел полиомиелитом. Кардинал Кевин Фаррелл напомнил, что Папа Иоанн Павел II также использовал иногда инвалидное кресло или другое подобное средство передвижения.

«Таким образом, слухи в СМИ об отставке Святейшего Отца могут скрывать желание тех, кому Папа Бергольо не нравится», — цитирует Vatican News американского иерарха.

В последние недели Понтифик появляется на публичных мероприятиях в инвалидном кресле. Поскольку в настоящее время он проходит лечение от гоналгии (болей в коленях), то врачи посоветовали ему, как пациенту, воздерживаться от напряжения ног.