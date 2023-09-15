Кардинал Дзуппи встретился в Пекине с представителем МИД Китая

14 сентября посланник Папы Римского кардинал Маттео Мария Дзуппи был принят в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики специальным представителем правительства по делам Евразии Ли Хуэем. Встреча состоялась в рамках миротворческой миссии, которую итальянский иерарх начал в Украине и продолжил в России и США.

По сообщению ватиканского Зала печати, встреча в Пекине прошла в открытой, дружественной атмосфере и была посвящена ситуации на Украине и её трагическим последствиям. Стороны подчеркнули необходимость объединённых усилий для налаживания диалога и поиска путей, ведущих к миру.

В ходе беседы была также затронута проблема продовольственной безопасности, с надеждой, что в скором времени удастся обеспечить экспорт зерновых, особенно в страны, подверженные наибольшему риску.



Источник: Vatican News