Кардинал Джордж Пелл, оправданный судом, возвращается из Австралии в Ватикан

Кардинал Джордж Пелл, оправданный верховным судом Австралии по делу о насильственных действиях в отношении несовершеннолетних, покидает континент, чтобы вернуться в Ватикан.

Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация ABC со ссылкой на заявление пресс-службы архиепископа Сиднея.

В сиднейской архиепархии подтвердили, что 79-летний Пелл во вторник покидает Австралию, чтобы вернуться в Ватикан по приглашению Папы Римского Франциска, однако отметили, что не располагают информацией о целях визита и его сроках.

Также сообщается, что эта поездка в Рим станет для кардинала первой с 2017 года, когда он, взяв отпуск на посту главы секретариата по делам экономики Св. Престола, вернулся в Австралию, чтобы ответить на обвинения в педофилии.

В декабре 2018 года суд присяжных в Мельбурне признал кардинала Джорджа Пелла виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними в 1990-х годах. Занимавший в тот момент пост главы секретариата по делам экономики Ватикана Пелл взял бессрочный отпуск и вернулся в Австралию, чтобы выступить в суде и доказать свою невиновность.

После череды слушаний в судах разных инстанций, в апреле 2020 года Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла и полностью оправдал его, посчитав, что вина кардинала не была доказана бесспорно, а в показаниях свидетелей присутствуют необъяснимые противоречия.

После оглашения вердикта кардинал был немедленно освобожден из тюрьмы Бароуэн, где он содержался под стражей с момента вынесения обвинительного приговора городским судом Мельбурна в марте 2019 года.

Источник: ТАСС