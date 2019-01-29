Кардинал Дзенари: сегодня христиане составляют всего 2% населения Сирии

За семь с половиной лет войны в Сирии процент христиан в этой арабской стране сократился с 6 до 2%. Такие цифры назвал Апостольский нунций в Дамаске кардинал Марио Дзенари, выступая на конференции в Будапеште.

Главной причиной продолжающегося исчезновения христиан с Ближнего Востока является не столько разрушение церквей, сколько массовая миграция, низкая рождаемость в христианских семьях, а также смешанные браки, когда дети, рожденные от мусульманина и христианки, становятся мусульманами, рассказал ватиканский дипломат.

О бедственном положении христиан Сирии кардинал Дзенари рассказал на конференции, которая состоялась недавно в католическом университете им. Петера Пазманя в столице Венгрии. Нунций напомнил, что после окончания II мировой войны христиане составляли до 25% населения Сирии. К 2011 году, когда началась война, эта цифра сократилась до 6%, а сегодня она составляет всего 2%.

Визит кардинала Дзенари в Будапешт был приурочен к официальному началу поддержки венгерским правительством программы «Открытые больницы», в рамках которой планируется материально обеспечить лечение 4500 пациентов в медицинских учреждениях Сирии. 22 января премьер-министр Виктор Орбан вручил кардиналу Дзенари документ, подтверждающий передачу венгерским правительством 1,5 млн. евро на осуществление программы «Открытые больницы».



Источник: Благовест-инфо