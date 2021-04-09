Кардинал Долан призвал паству вернуться в Церковь

Архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан призвал паству вернуться к участию в воскресной Святой Мессе. Католики в Нью-Йорке постепенно возвращаются к обычным делам, но не все вернулись к участию в Мессе. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Иерарх напомнил, что сами епископы год назад обращались к верным с советом не приходить в храм. «У нас не было выбора, — поясняет Долан. – В соответствии с разумными санитарными указаниями мы должны были закрыть церковные здания», чтобы остановить пандемию коронавируса в стране. До лета Мессы транслировались через СМИ, а затем, когда ограничения были ослаблены, архиепархия вернулась к совершению богослужений с народом.

Верующие постепенно начали возвращаться к обычной общественной жизни, однако не спешат возвращаться к жизни литургической. Теперь, когда все больше людей получают вакцину, необходимо вернуться в Церковь, вернуться к воскресной Мессе, пишет кардинал Долан в обращении к пастве.

«Мы узнаем Иисуса в Мессе и в Святом Причастии, — подчеркивает архиепископ Нью-Йорка. — Мы вновь входим в вечную и бесконечную тайну Его смерти на Кресте и воскресения из мертвых. Каждая воскресная Месса – это возобновление Тайной вечери, Страстной пятницы и Пасхи».

В конце своего призыва вернуться к участию в Мессе кардинал уточнил, что католики и впредь будут освобождены от предписанных служб по серьезным причинам, связанным со здоровьем и с возрастом.