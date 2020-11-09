Кардинал Бассетти в больнице: ситуация пока без изменений

Кардинал Гуальтьеро Бассетти, президент Конференции итальянских епископов и архиепископ Перуджи-Читта-делла-Пьеве, остается пока в отделении интенсивной терапии в больнице Перуджи, куда он был госпитализирован из-за осложнений, связанных с Covid-19. В последнем медицинском бюллетене от 8 ноября подтверждены «неинвазивная вентиляция легких» и «соответствующая медицинская терапия».

Архиепископ Перуджийский был госпитализирован 31 октября с диагнозом COVID-19. В ночь со 2 на 3 ноября он был переведен в отделение интенсивной терапии больницы св. Марии Милосердной в Перудже.

Симптомы заболевания – проблемы с дыханием и высокая температура – появились у 78-летнего прелата 28 октября. 31 октября национальная епископская конференция выпустила заявление, в котором говорилось, что состояние Бассетти – удовлетворительное и он даже идет на поправку. Однако 3 ноября было объявлено, что здоровье кардинала ухудшилось. Всем, кто имел с ним контакты в последние дни – в частности монахиням, несущим служение в Перуджийской епархиальной курии, – были сделаны тесты на коронавирус, передает Благовест-инфо.

Постоянный епископский совет Италии, собравшийся на заседание посредством видеоконференции, заверил кардинала Бассетти в своей поддержке и молитвах. Помимо архиепископа Перуджийского на заседании отсутствовал архиепископ Миланский Марио Дельпини, у которого также был диагностирован COVID-19. Однако, в отличие от Бассетти, болезнь протекает у него бессимптомно.

Больница св. Марии Милосердной в Перудже регулярно публикует бюллетени о состоянии здоровья кардинала Бассетти.