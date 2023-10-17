Кардинал Дзивиш: слова святого Иоанна Павла II сегодня звучат с новой силой

Слова святого Иоанна Павла II «не бойтесь открыть двери Христу» сегодня звучат с новой силой, сказал в интервью Ватиканскому радио — Vatican News многолетний секретарь Папы Войтылы кардинал Станислав Дзивиш по случаю 45-летия избрания кардинала Кароля Войтылы на Папский престол.

Кардинал Дзивиш подчеркнул, что именно польский Папа начал сложный процесс очищения Церкви от преступлений, жертвами которых становились дети. По мнению кардинала Дзивиша, учение и образ жизни Иоанна Павла II могут вдохновить молодежь, но рассказ о нем должен быть передан на языке, понятном современной молодежи.

Говоря о 45-летии избрания кардинала Войтылы на Папский престол, почётный митрополит Краковский подчеркнул, что и сегодня Иоанн Павел II несёт мир и надежду: «Достаточно прийти в Ватикан, в собор Святого Петра, и мы увидим людей, погруженных в молитву у его гроба. Достаточно зайти в Папское святилище в Кракове, в храмы Вадовице или Кальварии, во все места, где сохранились его следы: люди до сих пор слушают его и хотят искать его духовной поддержки», — сказал кардинал Дзивиш.

На вопрос о том, что сказал бы польский Папа современному миру, кардинал Дзивиш ответил: кризисы, с которыми мы боремся сегодня, сомнение в отношении ценностей, которые раньше казались священными и неприкосновенными, растущие разделения и социальные разногласия — всё это наполнило бы его сердце болью: «Святейший Отец видел и пережил много зла, видел последствия войн и тоталитаризма, страдал вместе с самыми слабыми, был защитником и голосом тех, у кого этот голос был отнят, и во времена смуты всегда старался принести людям надежду. Он был свидетелем любви Христовой и силы Евангелия, неизменной несмотря на изменчивость мира, и я думаю, что сегодня его призыв “Не бойтесь открыть двери Христу” зазвучал бы с новой силой»», — добавил кардинал Дзивиш.

По словам секретаря Иоанна Павла II, чем больше времени проходит, «тем больше сияет вневременная мудрость его наследия и тем яснее мы видим, сколько вдохновения исходит из него». «Это касается также, а может быть, и прежде всего тех вопросов, из-за которых сегодня различные круги пытаются критиковать Святейшего Отца, таких как вопрос защиты несовершеннолетних в Церкви. Многие пытаются умалчивать или фальсифицировать тот факт, что именно Иоанн Павел II начал сложный процесс очищения Церкви от преступлений, жертвами которых являются невинные дети. Этот процесс продолжают его преемники, но именно польский Папа был первым, кто так четко и твердо выступил против преуменьшения или замалчивания этих болезненных вопросов», — отметил он.

Кардинал Дзивиш также подчеркнул, что Иоанн Павел II, как великий апостол Божественного милосердия, заложил богословские и экзистенциальные основы того пути, каким Папа Франциск ведет Церковь сегодня, — «путьи милосердия, сострадания к человеческим страданиям, единственное лекарство от которых — бесконечная любовь Бога». Кардинал Дзивиш также упомянул о продолжающемся Синоде по вопросам синодальности. «Думаю, не будет преувеличением сказать, что его корни лежат в дальновидности польского Папы, который видел и ценил роль мирян в Церкви, был открыт для диалога с различными, не всегда дружественными христианству сообществами и внимательно слушал то, что мир говорил Церкви», — сказал секретарь Иоанна Павла II.

Почётный митрополит Краковский считает, что учение Иоанна Павла II и его образ жизни по-прежнему могут вдохновлять молодежь. «Я не сомневаюсь в этом, и это убеждение подтверждается судьбами нескольких поколений молодых людей, которых привёл к Иисусу Иоанн Павел II. Миллионы по-прежнему собираются на Всемирных днях молодежи, опровергая тезис о закате Церкви и безразличии молодежи к вопросам веры. Молодые люди могут найти жизненные ориентиры в учении Иоанна Павла II и вдохновиться его жизнью, особенно юношескими годами, наполненными типичными для молодости страстями, радостью жизни, многообразием интересов, стремлением к интеллектуальному и духовному развитию, умением наслаждаться дружбой, красотой природы, спортом, поэзией», — сказал кардинал Дзивиш.

Он также отметил, что годы юности Кароля Войтыли были тяжелыми, отмеченными драматизмом войны, но он тем не менее прожил их прекрасно, показав, что за величайшие идеалы стоит бороться, сохраняя верность. «Для молодых людей – независимо от места и времени, в котором они живут, – это увлекательный пример, которому стоит подражать. Проблема не в том, может ли Папа их вдохновить, а в том, как им передается красота его жизни, на каком языке говорят о нём, откликается ли этот язык на чувствительность современной молодежи и понятен ли он для неё», — подчеркнул кардинал Дзивиш.

Возвращаясь к 16 октября 1978 года, кардинал Дзивиш вспоминает, что вскоре после избрания Иоанн Павел II пожелал его видеть. «Когда появился белый дым, мое сердце затрепетало от сильного предчувствия. Когда с балкона базилики Св. Петра я услышал имя Carolum, я всё понял. С того момента прошло уже 45 лет, за которые произошло множество вещей, но этот момент навсегда запечатлился в моем сердце. Я был горд и счастлив», — говорит он.

Кардинал Дзивиш рассказал, что его нашли среди тысяч людей на площади Святого Петра и провели на конклав, в трапезную, где ужинали кардиналы и Святейший Отец. «Государственный секретарь Святейшего Престола кардинал Жан-Мари Вийо отвёл меня к Папе. А он встал и тепло приветствовал меня, успокоив переполнявшие меня эмоции», — вспоминает секретарь Иоанна Павла II.

(Репортаж и перевод на русский язык реализован Польской службой Радио Ватикана)