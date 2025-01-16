Календарь мероприятий Юбилейного 2025 года
В Юбилейный год надежды Святейший Престол запланировал множество крупных тематических событий, которые поместные Церкви и отдельные приходы и общины могут также использовать для организации мероприятий на местах. Информационная служба Архиепархии собрала их все в хронологической последовательности (описания мероприятий приводятся в том виде, как они представлены на сайте Юбилейного года, там, где они есть).
24 декабря 2024
Открытие Святых врат Базилики Св. Петра
26 декабря 2024
Открытие Святых Врат в тюрьме Ребиббия
29 декабря 2024
Открытие Святых Врат в Латеранской Базилике
1 января 2025
Открытие Святых Врат в Санта-Мария-Маджоре
5 января 2025
Открытие Святых Врат в Базилике Св. Павла
24 — 26 января 2025
Юбилей мира коммуникаций
На юбилейные мероприятия приглашаются все специалисты мира коммуникаций: журналисты, сотрудники СМИ, издатели и редакторы газет, видеографы, графические дизайнеры, копирайтеры, пиарщики, аудио- и видеотехники, сотрудники книжных издательств.
8 — 9 февраля 2025
Юбилей вооружённых сил, полиции и сотрудников безопасности
На юбилейные мероприятия приглашаются все военнослужащие, сотрудники полиции, дорожной полиции, сотрудники служб безопасности, ветераны, различные военные объединения, военные академии и военные капелланы.
15 — 18 февраля 2025
Юбилей художников и мира культуры
21 — 23 февраля 2025
Юбилей диаконов
На юбилейные мероприятия приглашаются все постоянные диаконы вместе со своими семьями.
8 — 9 марта 2025
Юбилей волонтёров
На юбилейные мероприятия приглашаются волонтеры всевозможных ассоциаций, сотрудники некоммерческих организаций и социальные работники.
28 марта 2025
24 часа для Господа
28 — 30 марта 2025
Юбилей Миссионеров Милосердия
5 — 6 апреля 2025
Юбилей больных и работников здравоохранения
На юбилейные мероприятия приглашаются больные люди и специалисты сферы здравоохранения (врачи, медсестры, медицинские работники, волонтеры и пастырские работники в сфере здравоохранения и т. д.), вместе со своими семьями.
25 — 27 апреля 2025
Юбилей подростков
28 — 29 апреля 2025
Юбилей людей с ограниченными возможностями
На юбилейные мероприятия приглашаются все люди с ограниченными возможностями вместе с сопровождающими.
1 — 4 мая 2025
Юбилей рабочих
На юбилейные мероприятия приглашаются рабочие всех категорий, различные профессиональные объединения и профсоюзы вместе со своими семьями.
4 — 5 мая 2025
Юбилей предпринимателей
10 — 11 мая 2025
Юбилей групп и популярной музыки
На юбилейные мероприятия приглашаются все участники ведомственных, любительских, фольклорных, городских, спортивных, школьных и студенческих коллективов вместе со своими семьями.
12 — 14 мая 2025
Юбилей Восточных Церквей
16 — 18 мая 2025
Юбилей братств
На юбилейные мероприятия приглашаются все члены религиозных братств.
30 мая 2025 — 1 июня 2025
Юбилей семей, детей и пожилых людей
7 — 8 июня 2025
Юбилей церковных движений, ассоциаций и новых общин
На юбилейные мероприятия приглашаются все члены церковных движений, ассоциаций, новых общин и молитвенных групп.
9 июня 2025
Юбилей Святейшего Престола
14 — 15 июня 2025
Юбилей спорта
На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто связан с миром спорта (спортсмены, любители, тренеры, спортивные менеджеры, спортивные ассоциации и т.д.) вместе со своими семьями.
20 — 22 июня 2025
Юбилей правительств
23 — 24 июня 2025
Юбилей семинаристов
25 июня 2025
Юбилей епископов
25 — 27 июня 2025
Юбилей священников
28 июля 2025 — 3 августа 2025
Юбилей молодёжи
28 — 29 июля 2025
Юбилей медиа-миссионеров и католических блогеров
На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто евангелизирует в цифровой среде, делясь посланием Евангелия в социальных сетях, блогах, каналах и приложениях.
15 сентября 2025
Юбилей утешения
На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто переживает время боли и скорби из-за болезни, тяжелой утраты, перенесенного насилия и жестокого обращения, вместе со своей семьей и друзьями.
20 сентября 2025
Юбилей справедливости
На юбилейные мероприятия приглашаются все работники сферы светского и церковного правосудия (судьи, прокуроры, мировые судьи, адвокаты, практикующие юристы и т.д.) вместе со своими семьями.
26 — 28 сентября 2025
Юбилей катехизаторов
На юбилейные мероприятия приглашаются все катехизаторы и духовные воспитатели вместе со своими семьями.
4 — 5 октября 2025
Юбилей миссионеров
На юбилейные мероприятия приглашаются все миссионеры — миряне и люди посвященной жизни, члены и сотрудники различных миссионерских обществ.
4 — 5 октября 2025
Юбилей мигрантов
8 — 9 октября 2025
Юбилей посвящённой жизни
На юбилейные мероприятия приглашаются мужчины и женщины, принадлежащие к разным формам посвященной жизни: монашествующие апостольских и созерцательных орденов, посвященные девы, отшельники, члены новых институтов посвященной жизни.
11 — 12 октября 2025
Юбилей Марианской духовности
На юбилейные мероприятия приглашаются все настоятели святилищ, члены движений, братств и различных марианских молитвенных групп.
31 октября 2025 — 2 ноября 2025
Юбилей мира образования
16 ноября 2025
Юбилей бедных
22 — 23 ноября 2025
Юбилей хоров
14 декабря 2025
Юбилей заключённых
Источник: Информационая служба Архиепархии Божией Матери в Москве
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