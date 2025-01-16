Календарь мероприятий Юбилейного 2025 года

В Юбилейный год надежды Святейший Престол запланировал множество крупных тематических событий, которые поместные Церкви и отдельные приходы и общины могут также использовать для организации мероприятий на местах. Информационная служба Архиепархии собрала их все в хронологической последовательности (описания мероприятий приводятся в том виде, как они представлены на сайте Юбилейного года, там, где они есть).

24 декабря 2024

Открытие Святых врат Базилики Св. Петра

26 декабря 2024

Открытие Святых Врат в тюрьме Ребиббия

29 декабря 2024

Открытие Святых Врат в Латеранской Базилике

1 января 2025

Открытие Святых Врат в Санта-Мария-Маджоре

5 января 2025

Открытие Святых Врат в Базилике Св. Павла

24 — 26 января 2025

Юбилей мира коммуникаций

На юбилейные мероприятия приглашаются все специалисты мира коммуникаций: журналисты, сотрудники СМИ, издатели и редакторы газет, видеографы, графические дизайнеры, копирайтеры, пиарщики, аудио- и видеотехники, сотрудники книжных издательств.

8 — 9 февраля 2025

Юбилей вооружённых сил, полиции и сотрудников безопасности

На юбилейные мероприятия приглашаются все военнослужащие, сотрудники полиции, дорожной полиции, сотрудники служб безопасности, ветераны, различные военные объединения, военные академии и военные капелланы.

15 — 18 февраля 2025

Юбилей художников и мира культуры

21 — 23 февраля 2025

Юбилей диаконов

На юбилейные мероприятия приглашаются все постоянные диаконы вместе со своими семьями.

8 — 9 марта 2025

Юбилей волонтёров

На юбилейные мероприятия приглашаются волонтеры всевозможных ассоциаций, сотрудники некоммерческих организаций и социальные работники.

28 марта 2025

24 часа для Господа

28 — 30 марта 2025

Юбилей Миссионеров Милосердия

5 — 6 апреля 2025

Юбилей больных и работников здравоохранения

На юбилейные мероприятия приглашаются больные люди и специалисты сферы здравоохранения (врачи, медсестры, медицинские работники, волонтеры и пастырские работники в сфере здравоохранения и т. д.), вместе со своими семьями.

25 — 27 апреля 2025

Юбилей подростков

28 — 29 апреля 2025

Юбилей людей с ограниченными возможностями

На юбилейные мероприятия приглашаются все люди с ограниченными возможностями вместе с сопровождающими.

1 — 4 мая 2025

Юбилей рабочих

На юбилейные мероприятия приглашаются рабочие всех категорий, различные профессиональные объединения и профсоюзы вместе со своими семьями.

4 — 5 мая 2025

Юбилей предпринимателей

10 — 11 мая 2025

Юбилей групп и популярной музыки

На юбилейные мероприятия приглашаются все участники ведомственных, любительских, фольклорных, городских, спортивных, школьных и студенческих коллективов вместе со своими семьями.

12 — 14 мая 2025

Юбилей Восточных Церквей

16 — 18 мая 2025

Юбилей братств

На юбилейные мероприятия приглашаются все члены религиозных братств.

30 мая 2025 — 1 июня 2025

Юбилей семей, детей и пожилых людей

7 — 8 июня 2025

Юбилей церковных движений, ассоциаций и новых общин

На юбилейные мероприятия приглашаются все члены церковных движений, ассоциаций, новых общин и молитвенных групп.

9 июня 2025

Юбилей Святейшего Престола

14 — 15 июня 2025

Юбилей спорта

На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто связан с миром спорта (спортсмены, любители, тренеры, спортивные менеджеры, спортивные ассоциации и т.д.) вместе со своими семьями.

20 — 22 июня 2025

Юбилей правительств

23 — 24 июня 2025

Юбилей семинаристов

25 июня 2025

Юбилей епископов

25 — 27 июня 2025

Юбилей священников

28 июля 2025 — 3 августа 2025

Юбилей молодёжи

28 — 29 июля 2025

Юбилей медиа-миссионеров и католических блогеров

На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто евангелизирует в цифровой среде, делясь посланием Евангелия в социальных сетях, блогах, каналах и приложениях.

15 сентября 2025

Юбилей утешения

На юбилейные мероприятия приглашаются все, кто переживает время боли и скорби из-за болезни, тяжелой утраты, перенесенного насилия и жестокого обращения, вместе со своей семьей и друзьями.

20 сентября 2025

Юбилей справедливости

На юбилейные мероприятия приглашаются все работники сферы светского и церковного правосудия (судьи, прокуроры, мировые судьи, адвокаты, практикующие юристы и т.д.) вместе со своими семьями.

26 — 28 сентября 2025

Юбилей катехизаторов

На юбилейные мероприятия приглашаются все катехизаторы и духовные воспитатели вместе со своими семьями.

4 — 5 октября 2025

Юбилей миссионеров

На юбилейные мероприятия приглашаются все миссионеры — миряне и люди посвященной жизни, члены и сотрудники различных миссионерских обществ.

4 — 5 октября 2025

Юбилей мигрантов

8 — 9 октября 2025

Юбилей посвящённой жизни

На юбилейные мероприятия приглашаются мужчины и женщины, принадлежащие к разным формам посвященной жизни: монашествующие апостольских и созерцательных орденов, посвященные девы, отшельники, члены новых институтов посвященной жизни.

11 — 12 октября 2025

Юбилей Марианской духовности

На юбилейные мероприятия приглашаются все настоятели святилищ, члены движений, братств и различных марианских молитвенных групп.

31 октября 2025 — 2 ноября 2025

Юбилей мира образования

16 ноября 2025

Юбилей бедных

22 — 23 ноября 2025

Юбилей хоров

14 декабря 2025

Юбилей заключённых

Источник: Информационая служба Архиепархии Божией Матери в Москве