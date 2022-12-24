Календарь литургических торжеств на Рождество и начало Нового года в Ватикане
Календарь литургических торжеств и богослужебных церемоний под председательством Папы Франциска на период с 24 декабря по 8 января.
24 декабря, суббота — Навечерие Рождества Христова
В 19:30 Папа Франциск будет предстоятельствовать в базилике Святого Петра на Мессе в Святую ночь Рождества.
25 декабря, воскресенье — Рождество Христово
В полдень с центральной лоджии базилики Святого Петра Папа Франциск произнесет свое рождественское послание и обратится со своим традиционным благословением Urbi et Orbi к верующим всего мира.
31 декабря, суббота
В 17 часов Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике богослужение Первой вечерни праздника Пресвятой Богородицы и пение гимна Te Deum в благодарение Богу за минувший год.
1 января 2023, воскресенье — Торжество Пресвятой Богородицы Марии
В первый день Нового 2023 года – в праздник Пресвятой Богородицы и 56-й Всемирный день мира – в 10 часов утра Святейший Отец совершит торжественную Мессу в соборе Святого Петра.
6 января, пятница — Торжество Богоявления Господня
Папа Франциск также возглавит торжественную Мессу в соборе Святого Петра в 10 часов утра.
8 января, воскресенье — Праздник Крещения Господня
В 9 часов 30 минут Папа совершит в Сикстинской капелле Святую Мессу и преподаст Таинство Крещения маленьким детям в сопровождении их родителей.
По материалам Vatican News
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