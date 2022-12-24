Календарь литургических торжеств на Рождество и начало Нового года в Ватикане

Календарь литургических торжеств и богослужебных церемоний под председательством Папы Франциска на период с 24 декабря по 8 января.

24 декабря, суббота — Навечерие Рождества Христова

В 19:30 Папа Франциск будет предстоятельствовать в базилике Святого Петра на Мессе в Святую ночь Рождества.

25 декабря, воскресенье — Рождество Христово

В полдень с центральной лоджии базилики Святого Петра Папа Франциск произнесет свое рождественское послание и обратится со своим традиционным благословением Urbi et Orbi к верующим всего мира.

31 декабря, суббота

В 17 часов Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике богослужение Первой вечерни праздника Пресвятой Богородицы и пение гимна Te Deum в благодарение Богу за минувший год.

1 января 2023, воскресенье — Торжество Пресвятой Богородицы Марии

В первый день Нового 2023 года – в праздник Пресвятой Богородицы и 56-й Всемирный день мира – в 10 часов утра Святейший Отец совершит торжественную Мессу в соборе Святого Петра.

6 января, пятница — Торжество Богоявления Господня

Папа Франциск также возглавит торжественную Мессу в соборе Святого Петра в 10 часов утра.

8 января, воскресенье — Праздник Крещения Господня

В 9 часов 30 минут Папа совершит в Сикстинской капелле Святую Мессу и преподаст Таинство Крещения маленьким детям в сопровождении их родителей.



По материалам Vatican News