Календарь богослужений Папы Римского на Страстную Неделю

Глава Отдела богослужений Папы Римского монсеньор Диего Равелли обнародовал расписание богослужений Папы Франциска с Вербного воскресенья до первого дня Пасхи. Сообщает русская служба Vatican News.

2 апреля Святая Месса Вербного воскресенья начнётся в 10 часов при алтаре Кафедры в базилике Святого Петра.

6 апреля в 9 часов 30 минут – также при алтаре Кафедры – Папа Франциск совершит Божественную литургию освящения мира и благословения елея.

В Страстную пятницу 7 апреля в 17 часов Папа Франциск совершит литургию Страстей Господних в соборе Святого Петра. Вечером того же дня, в 21 час 15 минут, Святейший Отец возглавит традиционный Крестный путь в римском Колизее, на завершение которого преподаст апостольское благословение.

8 апреля пасхальное бдение под предстоятельством Папы Франциска начнётся в 19 часов 30 минут у алтаря Кафедры в соборе Святого Петра. Воскресным утром 9 апреля в 10 часов Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике пасхальную Мессу, после которой, в полдень, обратится из центральной лоджии с посланием Urbi et Orbi – «Граду и миру» – и преподаст торжественное благословение.