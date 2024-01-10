Календарь богослужений Папы Франциска на январь и февраль 2024 года

Церемониймейстер Святейшего Отца архиепископ Диего Равелли обнародовал календарь богослужений под предстоятельством Папы Франциска на первые два месяца 2024 года, сообщает Vatican News.

21 января, в третье воскресенье рядового времени, в 9 часов 30 минут Епископ Рима возглавит Св. Мессу в Ватиканской базилике. Согласно апостольскому посланию Папы Франциска Aperuit Illis от 30 сентября 2019 года, это воскресенье «посвящено прославлению Слова Божьего, размышлению над ним и его распространению».

В четверг 25 января, по случаю праздника Обращения св. Павла и 57-й Недели молитв о единстве христиан, в 17 часов 30 минут Папа возглавит богослужение Вечерни в базилике Св. Павла вне Стен.

2 февраля, в праздник Сретения Господня и в 28-й Всемирный день богопосвящённой жизни, Епископ Рима совершит торжественную Мессу в Ватиканской базилике. В богослужении, которая начнётся в 17 часов 30 минут, примут участие монашествующие, – члены институтов посвящённой жизни и обществ апостольской жизни.

11 февраля, в шестое воскресенье рядового времени, в 9 часов 30 минут Папа Франциск возглавит в соборе Св. Петра в Ватикане Мессу с обрядом канонизации аргентинской монахини блаженной Марии Антонии св. Иосифа.

В Пепельную среду 14 февраля в 16 часов 30 минут Святейший Отец возглавит покаянное богослужение, которое начнётся с молитвы в церкви Св. Ансельма на Авентийском холме и продолжится покаянной процессией к базилике Св. Сабины. В этом древнем храме в 17 часов Епископ Рима совершит Евхаристическое богослужение с обрядом возложения пепла.