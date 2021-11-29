Календарь богослужений Папы на декабрь и январь

Опубликовано расписание торжественных богослужений, в которых на протяжении ближайших двух месяцев примет участие Папа Франциск.

8 декабря, в праздник Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы, Папа Франциск вверит Вечный город и весь мир, страдающий от пандемии, милосердному ходатайству Матери Христа. Чтобы избежать любого риска заражения COVID-19, вызванного многолюдными собраниями, Епископ Рима совершит этот традиционный ежегодный молебен в частном порядке.

Месса праздника Рождества Христова в ночь на 24 декабря начнётся в 19.30 в соборе Святого Петра. В полдень 25 декабря Святейший Отец обратится к городу Риму и всему миру с традиционным посланием Urbi et Orbi. В пятницу 31 декабря в 17 часов Епископ Рима возглавит в Ватиканской базилике богослужение Первой вечерни праздника Пресвятой Богородицы и пение гимна Te Deum в благодарение Богу за минувший год.

В первый день Нового года, в праздник Пресвятой Богородицы и 55-й Всемирный день мира, Папа возглавит торжественную Мессу в соборе Святого Петра в 10 часов утра. Там же он возглавит торжественную Мессу в праздник Богоявления, также в 10 часов утра.

В воскресенье 9 января, в праздник Крещения Господня, в 9 часов 30 минут Папа возглавит в Сикстинской капелле Святую Мессу и преподаст Таинство Крещения маленьким детям.



Источник: Vatican News