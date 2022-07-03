Какими должны быть пастыри, чтобы в народе могла возродиться вера?

«Иногда мы, священники, подвергаемся искушению кокетничать с властью, но это неверный путь: верный путь заключается в том, чтобы пасти стадо»: так Папа Франциск ответил на вопрос корреспондента Telam о вере в современном мире, о том, как можно ее возродить. Передает русская служба Vatican News.

Быть пастырем – это прежде всего «участвовать в жизни своего народа», пояснил Папа, и следовать примеру Господа, Который пришел, чтобы спасать людей, а не осуждать.

Отметив, что, возможно, не всем понравится то, что он скажет, Папа рассказал о скульптуре, которую он видел в базилике Везле. В Средние века катехизация нередко осуществлялась посредством искусства, в частности, скульптур. Одной из таких скульптур является капитель, изображающая повесившегося Иуду, а вместе с ним – дьявола, который тянет его вниз, и пастыря, который тянет его в другую сторону.

«Это наставление народу Божьему о том, что Бог – больше греха, Бог больше предательства, и не надо впадать в отчаяние от совершенных ошибок, — всегда есть Тот, кто возьмет тебя на Свои плечи. Это – самое лучшее наставление о личности Бога, о Божьем милосердии», — подчеркнул Святейший Отец.