Как работает ватиканское здравоохранение

Более 220 тысяч лабораторных анализов, 52 тысяч приемов у врачей общей практики, 32 тысяч посещений специалистов в год: такова статистика медицинских услуг, оказываемых в поликлинике Управления здравоохранения и гигиены Ватикана. Ее пациентами являются жители города-государства, сотрудники Святейшего Престола и пенсионеры.

В интервью, которое нынешним летом Vatican News дал директор Управления Андреа Арканджели, подробно рассказано о работе медицинских структур, расположенных на территории Ватикана, и о том, как Управление здравоохранения и гигиены организовало борьбу с COVID-19.

В ватиканской поликлинике ведется как прием пациентов с неотложными проблемами, так и запланированные приемы у врачей различного профиля. Она располагает отделением радиологии и лабораторией анализов. Кроме того, сотрудники поликлиники обеспечивают оказание медицинской помощи на многолюдных мероприятиях, которые на протяжении всего года проводятся как с участием Папы, так и без его участия. К территории обслуживания Управлением здравоохранения Ватикана относится также площадь Святого Петра: для оказания помощи в неотложных случаях имеется в распоряжении группа врачей и медбратьев, медицинское оборудование и кареты скорой помощи.

В поликлинике Ватикана работают всего 33 постоянных сотрудника. Пациентов принимают 90 приходящих врачей, которые, помимо работы в Ватикане, имеют врачебную практику и в итальянских медицинских учреждениях. Около пяти лет назад Папа Франциск распорядился о передаче вертолетной площадки и вертолетного флота в распоряжение ватиканской детской больницы «Бамбино Джезу», расположенной за пределами города-государства. Эти вертолеты доставляют в детскую больницу от 80 до 100 детей в год.

Управление здравоохранения и гигиены занимается охраной здоровья сотрудников, проводя регулярную обязательную диспансеризацию.

Ватиканская система здравоохранения проявила свои лучшие стороны во время пандемии COVID-19: в городе-государстве не было практически ни одного случая заражения. Поликлиника зарегистрировала только один случай у кандидата, который проходил медосмотр перед приемом на работу. Несколько сотрудников заразились коронавирусом за пределами Ватикана: и анализы, и лечение были проведены в итальянских медицинских структурах. Ватиканские санитарные власти тщательно выявляли все контакты, а анализы показали, что ни один из обследованных пациентов не заразился коронавирусом.

Ольга Сакун

Источник: Vatican News